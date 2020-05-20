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Экология и климат

Берега Антарктиды превращаются в зеленую зону

Михаил Сысоев
20 мая 2020
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Фото: Sarah Vincent
Все дело в цветении водорослей.

Ученые из Кембриджского университета и Британской антарктической службы создали первую в истории крупномасштабную карту микроскопических водорослей, которые распускались по поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова. Результаты исследования показывают, что этот «зеленый снег» может распространяться по мере повышения глобальной температуры.

Группа ученых объединила спутниковые данные с двухлетними наземными наблюдениями для обнаружения и измерения зеленых снежных водорослей. Хотя каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, их собранные воедино многомиллионные колонии окрашивают снег в ярко-зеленый цвет, который можно увидеть даже из космоса.

«Мы достигли значительного прогресса в понимании жизни на суше в Антарктиде и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее. Снежные водоросли являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза», — Мэтт Дэйви, ведущий автор исследования.

Снежные водоросли более распространены вдоль западного побережья Антарктического полуострова, особенно на островах. Они растут в более теплых районах, где средние температуры в течение летнего сезона превышают ноль градусов по Цельсию.

Исследователи обнаружили, что на распространение зеленых снежных водорослей также сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых выступают в качестве очень питательного природного удобрения для ускорения роста водорослей. Более 60% «зеленого снега» было найдено на расстояниях до пяти километрах от колоний пингвинов, мест гнездования других птиц, в том числе поморников, и участков побережья, куда выходят тюлени.

«Мы выявили 1679 отдельных пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые вместе занимают площадь 1,9 квадратных километра, что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в год», — Мэтт Дэйви.

Почти две трети цветущих зеленых водорослей приходилось на небольшие низменные острова без возвышенностей. По мере того, как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли. Но, в то же время, они могут шире распространяться на возвышенностях — на севере Антарктического полуострова и Южных Шетландских островах.

«По мере того, как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, поскольку распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей», — Эндрю Грей, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что общее количество углерода, удерживаемого в снежных зеленых водорослях Антарктики, со временем станет намного больше. Кроме того, углекислый газ также поглощается красными и оранжевыми водорослями, которые не изучались в данном исследовании.

На следующем этапе работ ученые планируют включить в свою работу и эти группы растений, а также оценить распространение снежных водорослей на всей территории Антарктиды.

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