Берега Антарктиды превращаются в зеленую зону

Ученые из Кембриджского университета и Британской антарктической службы создали первую в истории крупномасштабную карту микроскопических водорослей, которые распускались по поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова. Результаты исследования показывают, что этот «зеленый снег» может распространяться по мере повышения глобальной температуры.

Группа ученых объединила спутниковые данные с двухлетними наземными наблюдениями для обнаружения и измерения зеленых снежных водорослей. Хотя каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, их собранные воедино многомиллионные колонии окрашивают снег в ярко-зеленый цвет, который можно увидеть даже из космоса.