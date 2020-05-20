Берега Антарктиды превращаются в зеленую зону

Ученые из Кембриджского университета и Британской антарктической службы создали первую в истории крупномасштабную карту микроскопических водорослей, которые распускались по поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова. Результаты исследования показывают, что этот «зеленый снег» может распространяться по мере повышения глобальной температуры.
Группа ученых объединила спутниковые данные с двухлетними наземными наблюдениями для обнаружения и измерения зеленых снежных водорослей. Хотя каждая отдельная водоросль имеет микроскопические размеры, их собранные воедино многомиллионные колонии окрашивают снег в ярко-зеленый цвет, который можно увидеть даже из космоса.
Снежные водоросли более распространены вдоль западного побережья Антарктического полуострова, особенно на островах. Они растут в более теплых районах, где средние температуры в течение летнего сезона превышают ноль градусов по Цельсию.
Исследователи обнаружили, что на распространение зеленых снежных водорослей также сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых выступают в качестве очень питательного природного удобрения для ускорения роста водорослей. Более 60% «зеленого снега» было найдено на расстояниях до пяти километрах от колоний пингвинов, мест гнездования других птиц, в том числе поморников, и участков побережья, куда выходят тюлени.
Почти две трети цветущих зеленых водорослей приходилось на небольшие низменные острова без возвышенностей. По мере того, как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли. Но, в то же время, они могут шире распространяться на возвышенностях — на севере Антарктического полуострова и Южных Шетландских островах.
Ученые отмечают, что общее количество углерода, удерживаемого в снежных зеленых водорослях Антарктики, со временем станет намного больше. Кроме того, углекислый газ также поглощается красными и оранжевыми водорослями, которые не изучались в данном исследовании.
На следующем этапе работ ученые планируют включить в свою работу и эти группы растений, а также оценить распространение снежных водорослей на всей территории Антарктиды.
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