Болотоведы превратили торфяник в источник парниковых газов, нагрев его

Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории (Теннесси) Министерства энергетики США продемонстрировали прямую связь между потеплением и потерей углерода в экосистеме торфяников. Исследование, опубликованное в AGU Advances, дает представление о потенциальном будущем, когда значительные запасы углерода в торфяниках могут быть выброшены в атмосферу в виде парниковых газов.

Торфяные угодья в настоящее время занимают около 3% суши Земли и содержат по меньшей мере треть мирового углерода в почве.

Торфяники особенно хороши для удержания углерода из-за холодных, влажных, кислотных условий, которые сохраняют слои древней растительной материи на глубине нескольких метров. Ученые проявили живой интерес к этим огромным запасам углерода, задаваясь вопросом, сколько и как быстро более жаркие и засушливые условия в торфянике могут вызвать микробные процессы, которые выделяют в воздух углерод в форме углекислого газа и метана, продвигая цикл потепления. поскольку газы задерживают тепло в атмосфере.