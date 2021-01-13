Большая часть микропластика в Арктике происходит не от мусора, а от одежды

В новом исследовании, проведенном учеными во главе с Питером Россом из Ассоциации охраны природы океана в Канаде, было проанализировано распространение микропластика в Северном Ледовитом океане.

Ученые взяли пробы в приповерхностной морской воде на 71 участке в европейской и североамериканской Арктике, включая Северный полюс. Кроме того, исследователи взяли пробы на глубинах до 1015 метров в море Бофорта к северу от Аляски и Канады.

Хотя уже известно, что микропластик проникает в самые отдаленные уголки мира, механизмы, лежащие в основе его распространения, и масштабы загрязнения остаются не до конца изученными.