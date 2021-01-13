Большая часть микропластика в Арктике происходит не от мусора, а от одежды

В новом исследовании, проведенном учеными во главе с Питером Россом из Ассоциации охраны природы океана в Канаде, было проанализировано распространение микропластика в Северном Ледовитом океане.
Ученые взяли пробы в приповерхностной морской воде на 71 участке в европейской и североамериканской Арктике, включая Северный полюс. Кроме того, исследователи взяли пробы на глубинах до 1015 метров в море Бофорта к северу от Аляски и Канады.
Хотя уже известно, что микропластик проникает в самые отдаленные уголки мира, механизмы, лежащие в основе его распространения, и масштабы загрязнения остаются не до конца изученными.
Авторы работы использовали инфракрасную спектрометрию с преобразованием Фурье, чтобы подтвердить среднее количество микропластических частиц в Арктике, составляющее примерно 40 частиц на кубический метр океанской воды. Подавляющее большинство микропластика (92,3%) составляли волокна, из которых 73,3% были полиэстером.
«Содержание частиц коррелировало с долготой, при этом в восточной части Арктики почти в три раза больше частиц, чем на западе. Смещение инфракрасного излучения с востока на запад указывает на возможное выветривание волокон вдали от источника», — пишут исследователи.
Таким образом, ученые полагают, что полиэфирные волокна доставляются в восточную часть Северного Ледовитого океана из Атлантического океана и, возможно, также посредством атмосферного переноса с юга, распадаясь на более мелкие кусочки по мере разложения и перемещения в западную часть Арктики.
Предположительно, эти волокна представляют собой следы распада текстильных волокон в бытовых сточных водах, которые попадают в водоемы после стирки. По оценкам исследователей, один предмет одежды может выделять миллионы волокон во время обычной домашней стирки, а очистные сооружения могут выпускать более 20 миллиардов микроволокон ежегодно.
«Эти оценки основаны на сообщениях о большом количестве микроволокон, теряемых различными тканями в домашней прачечной, и о преобладании синтетических микроволокон в городских сточных водах», — пишут авторы работы.
Как объясняет Росс в видеоролике 2018 года, нам необходимо отслеживать, откуда исходит микропластическое загрязнение, если мы хотим остановить эту угрозу.
«Чем больше мы ищем микропластик в наших образцах окружающей среды, тем больше осознаем, что мы находимся в облаке пластиковой пыли. Куда бы мы ни посмотрели, мы находим микропластик… он повсюду», — заключает ученый.