Большая часть пластикового мусора попадает в Арктику через Обь и Енисей
Группа ученых российских вузов и научных институтов завершила первый в мире анализ отходов деятельности человека в акватории четырех морей арктического шельфа России. Исследования показали, что на дне Карского и Чукотского морей находится множество отходов – пластика, который принесли сибирские реки Енисей и Обь, а также древесины от морского промысла, судоходства и нефтегазодобычи.
В ходе траловых исследований антропогенного загрязнения морей в толще воды и на дне были обнаружены различные отходы, чаще всего встречался пластик. Согласно выводам ученых, основными источниками стали вынос бытового мусора крупными реками – Обью и Енисеем, на которых стоят сибирские города, и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка и добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм.
В ходе экспедиции было проведено 174 траления (отбора проб). Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря, где отходы встречались в 36% случаев. Для сравнения, в Чукотском море таких случаев – менее 4%.
В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами – полиэтиленовыми пленками и мешками, а также древесными остатками. Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел.
В последнее время человек и его деятельность стали одним из самых распространенных и крупномасштабных факторов загрязнения мирового океана. В частности, ежегодно туда попадают миллионы тонн пластиковых отходов. Преобладание антропогенного загрязнения и его способность наносить вред экосистемам привело к включению подобного мусора в список основных угроз морскому биоразнообразию.
В работе принимали участие представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО (Мурманск).
Раньшеученые выяснили, что российская часть Баренцева моря оказалась одним из самых загрязненных пластиком мест планеты.