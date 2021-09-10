Большая часть пластикового мусора попадает в Арктику через Обь и Енисей

В ходе траловых исследований антропогенного загрязнения морей в толще воды и на дне были обнаружены различные отходы, чаще всего встречался пластик. Согласно выводам ученых, основными источниками стали вынос бытового мусора крупными реками – Обью и Енисеем, на которых стоят сибирские города, и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка и добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм.

В ходе экспедиции было проведено 174 траления (отбора проб). Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря, где отходы встречались в 36% случаев. Для сравнения, в Чукотском море таких случаев – менее 4%.

В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами – полиэтиленовыми пленками и мешками, а также древесными остатками. Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел.