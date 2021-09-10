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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Экология и климат

Большая часть пластикового мусора попадает в Арктику через Обь и Енисей

National Geographic Россия
10 сентября 2021
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Вид на Енисей в районе участка Оглахты в Хакасии
Фото: Андрей Зайченко
Это первое масштабное исследование подобного рода для Арктики.

Группа ученых российских вузов и научных институтов завершила первый в мире анализ отходов деятельности человека в акватории четырех морей арктического шельфа России. Исследования показали, что на дне Карского и Чукотского морей находится множество отходов – пластика, который принесли сибирские реки Енисей и Обь, а также древесины от морского промысла, судоходства и нефтегазодобычи. 

«До недавнего времени основная акватория Арктического бассейна не была изучена на предмет наличия морского мусора. В советский период были единичные экспедиции по всей нашей Арктике, но в то время проблема замусоривания акваторий не стояла, поэтому акцент делали на другие аспекты. По сути, наша трансарктическая экспедиция является первой, в которой сделана попытка оценки количества мусора на дне четырех морей Северного Ледовитого океана – Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых», – Алексей Орлов, соавтор исследования.

В ходе траловых исследований антропогенного загрязнения морей в толще воды и на дне были обнаружены различные отходы, чаще всего встречался пластик. Согласно выводам ученых, основными источниками стали вынос бытового мусора крупными реками – Обью и Енисеем, на которых стоят сибирские города, и отходы от морской деятельности, такой как рыболовство, морская разведка и добыча нефти и газа, а также судоходство и прибрежный туризм.

В ходе экспедиции было проведено 174 траления (отбора проб). Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря, где отходы встречались в 36% случаев. Для сравнения, в Чукотском море таких случаев – менее 4%. 

В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами – полиэтиленовыми пленками и мешками, а также древесными остатками. Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел.

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В последнее время человек и его деятельность стали одним из самых распространенных и крупномасштабных факторов загрязнения мирового океана. В частности, ежегодно туда попадают миллионы тонн пластиковых отходов. Преобладание антропогенного загрязнения и его способность наносить вред экосистемам привело к включению подобного мусора в список основных угроз морскому биоразнообразию.

В работе принимали участие представители Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО (Мурманск).

Раньшеученые выяснили, что российская часть Баренцева моря оказалась одним из самых загрязненных пластиком мест планеты. 

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