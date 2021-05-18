Больше половины одноразового пластика на Земле производят лишь 20 компаний

Согласно исследованию, проведенному Wood Mackenzie, Лондонской школой экономики и Стокгольмским институтом окружающей среды, 20 компаний производят 55 процентов всех одноразовых пластиковых изделий в мире. В этот список входят как государственные, так и транснациональные корпорации, в том числе нефтегазовые гиганты и химические компании.

Крупнейший производитель отходов — американская нефтяная компания ExxonMobil: ее доля в мировом загрязнении пластиком 5,9 млн тонн. На втором месте базирующаяся в США химическая компания Dow — 5,5 млн тонн. На третьем — китайское нефтегазовое предприятие Sinopec с долей 5,3 млн тонн.

11 из 20 компаний расположены в Азии, четыре — в Европе, три — в Северной Америке, одна — в Латинской Америке и одна — на Ближнем Востоке. Их производство пластика финансируется ведущими банками, главными из которых являются Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.