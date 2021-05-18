Больше половины одноразового пластика на Земле производят лишь 20 компаний

Согласно исследованию, проведенному Wood Mackenzie, Лондонской школой экономики и Стокгольмским институтом окружающей среды, 20 компаний производят 55 процентов всех одноразовых пластиковых изделий в мире. В этот список входят как государственные, так и транснациональные корпорации, в том числе нефтегазовые гиганты и химические компании.
Крупнейший производитель отходов — американская нефтяная компания ExxonMobil: ее доля в мировом загрязнении пластиком 5,9 млн тонн. На втором месте базирующаяся в США химическая компания Dow — 5,5 млн тонн. На третьем — китайское нефтегазовое предприятие Sinopec с долей 5,3 млн тонн.
11 из 20 компаний расположены в Азии, четыре — в Европе, три — в Северной Америке, одна — в Латинской Америке и одна — на Ближнем Востоке. Их производство пластика финансируется ведущими банками, главными из которых являются Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.
Согласно отчету, огромные объемы пластиковых отходов 20 крупнейших мировых компаний составляют более половины из 130 миллионов тонн одноразового пластика, выброшенного в 2019 году.
Авторы работы указывают, что одноразовые пластмассы производятся почти исключительно из ископаемого топлива, что приводит к климатическому кризису, и, поскольку их переработать сложнее всего, они в конечном итоге создают горы мусора во всем мире. Ежегодно во всем мире перерабатывается всего 10-15% одноразового пластика.
Согласно отчету, кризис пластиковых отходов нарастает с каждым годом. В следующие пять лет мировые мощности по производству первичных полимеров для одноразовых пластиков могут вырасти более чем на 30%. Ожидается, что к 2050 году на пластик будет приходиться 5-10% выбросов парниковых газов.
В отчете говорится, что индустрии пластмасс во всем мире в течение десятилетий разрешалось работать с минимальным регулированием и ограниченной прозрачностью.
По словам экспертов, это подрывает переход к экономике замкнутого цикла, включая производство переработанных полимеров из пластиковых отходов, повторное использование пластика и использование материалов-заменителей. В 2019 году всего 2% одноразового пластика было изготовлено из переработанных полимеров.
«Загрязнение пластиком — одна из величайших и наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается наша планета. Мы просто не можем позволить этим производителям пластмасс, полученных из ископаемого топлива, продолжать то, что они делают, без контроля. Учитывая, что наши океаны задыхаются, и пластик влияет на наше здоровье, нам необходимо увидеть твердое вмешательство производителей, правительств и финансового мира, чтобы разорвать порочный круг этого бездействия», — заключает соавтор отчета Эндрю Форрест, председатель Minderoo Foundation.