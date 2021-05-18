Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Экология и климат

Больше половины одноразового пластика на Земле производят лишь 20 компаний

National Geographic Россия
18 мая 2021
0002.jpg
Фото: United Nations Development Programme in Europe and CIS / flickr.com
Это 71,5 миллиона тонн пластика.

Согласно исследованию, проведенному Wood Mackenzie, Лондонской школой экономики и Стокгольмским институтом окружающей среды, 20 компаний производят 55 процентов всех одноразовых пластиковых изделий в мире. В этот список входят как государственные, так и транснациональные корпорации, в том числе нефтегазовые гиганты и химические компании.

Крупнейший производитель отходов — американская нефтяная компания ExxonMobil: ее доля в мировом загрязнении пластиком 5,9 млн тонн. На втором месте базирующаяся в США химическая компания Dow — 5,5 млн тонн. На третьем — китайское нефтегазовое предприятие Sinopec с долей 5,3 млн тонн.

11 из 20 компаний расположены в Азии, четыре — в Европе, три — в Северной Америке, одна — в Латинской Америке и одна — на Ближнем Востоке. Их производство пластика финансируется ведущими банками, главными из которых являются Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

Мини-станция "Ксенос"
Читайте такжеБиотехнологи из Якутии создали жучиные станции для утилизации пластика дома

Согласно отчету, огромные объемы пластиковых отходов 20 крупнейших мировых компаний составляют более половины из 130 миллионов тонн одноразового пластика, выброшенного в 2019 году.

Авторы работы указывают, что одноразовые пластмассы производятся почти исключительно из ископаемого топлива, что приводит к климатическому кризису, и, поскольку их переработать сложнее всего, они в конечном итоге создают горы мусора во всем мире. Ежегодно во всем мире перерабатывается всего 10-15% одноразового пластика.

0001.jpg

Альберт Гор

эколог и бывший вице-президент США

«Производство и потребление пластика становятся важной движущей силой климатического кризиса. Более того, пластиковые отходы, особенно от одноразового пластика, накапливаются на свалках, вдоль обочин дорог и в реках, которые несут огромные количества пластика в океан».

Согласно отчету, кризис пластиковых отходов нарастает с каждым годом. В следующие пять лет мировые мощности по производству первичных полимеров для одноразовых пластиков могут вырасти более чем на 30%. Ожидается, что к 2050 году на пластик будет приходиться 5-10% выбросов парниковых газов.

В отчете говорится, что индустрии пластмасс во всем мире в течение десятилетий разрешалось работать с минимальным регулированием и ограниченной прозрачностью.

По словам экспертов, это подрывает переход к экономике замкнутого цикла, включая производство переработанных полимеров из пластиковых отходов, повторное использование пластика и использование материалов-заменителей. В 2019 году всего 2% одноразового пластика было изготовлено из переработанных полимеров.

«Загрязнение пластиком — одна из величайших и наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается наша планета. Мы просто не можем позволить этим производителям пластмасс, полученных из ископаемого топлива, продолжать то, что они делают, без контроля. Учитывая, что наши океаны задыхаются, и пластик влияет на наше здоровье, нам необходимо увидеть твердое вмешательство производителей, правительств и финансового мира, чтобы разорвать порочный круг этого бездействия», — заключает соавтор отчета Эндрю Форрест, председатель Minderoo Foundation.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете