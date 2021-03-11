«Бомба замедленного действия»: чем грозят экологии одноразовые маски

По последним оценкам экспертов, каждый месяц во всем мире выбрасывается примерно 129 миллиардов масок для лица. Это 3 миллиона в минуту. Большинство из них — это одноразовые изделия, состоящие из пластиковых микроволокон.

«В связи с увеличением количества сообщений о ненадлежащей утилизации масок, необходимо срочно признать эту потенциальную экологическую угрозу и предотвратить ее превращение в следующую проблему с пластиком», — предупреждают исследователи в комментарии в научном журнале Frontiers of Environmental Science & Engineering.

Токсиколог-эколог Элвис Генбо Сюй из Университета Южной Дании и профессор гражданской и экологической инженерии Чжийонг Джейсон Рен из Принстонского университета напоминают, что одноразовые маски представляют собой пластиковые изделия, которые не поддаются биологическому разложению, но могут дробиться на более мелкие пластиковые частицы, а именно микро- и нанопластики, широко распространенные в экосистемах.