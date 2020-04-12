Через 10 лет планету ждёт резкое сокращение биоразнообразия

Глобальное потепление климата может привести к внезапным, потенциально катастрофическим потерям биоразнообразия в регионах по всему миру в течение XXI века, утверждают ученые из Центра исследований биоразнообразия и окружающей среды (UCL).

Соавтор исследования доктор Алекс Пигот отмечает, что риски для биоразнообразия от изменения климата не увеличиваются постепенно. Вместо этого, по мере потепления климата, в пределах одного района большинство видов сможет выдерживать это некоторое время, прежде чем будет пересечен температурный порог, когда большая часть видов столкнется с условиями, которых они раньше не испытывали.