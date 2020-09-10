Численность популяций катастрофически сокращается: новый доклад WWF о состоянии планеты

Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы «Живая планета 2020», с 1970 года численность популяций позвоночных на Земле сократилась на 68%. Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана.

Серьезное снижение численности диких животных и растений – это показатель плохого состояния экосистемы, это сигнал планеты об опасности. Кривая неумолимо идет вниз – наступает момент, когда мы должны развернуть эту тенденцию вспять.

Данные о сокращении численности популяций были высчитаны с помощью Индекса Живой Планеты (ИЖП). Индекс живой планеты основан на актуальных данных о численности почти 21 тысячи популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий по всему миру. Индекс основан на тенденциях изменения в динамике состояния биоразнообразия за 20 лет.

Самым значительным в мире является снижение на 94% ИЖП тропических субрегионов Северной и Южной Америки.