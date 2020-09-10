Численность популяций катастрофически сокращается: новый доклад WWF о состоянии планеты
Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы «Живая планета 2020», с 1970 года численность популяций позвоночных на Земле сократилась на 68%. Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана.
Серьезное снижение численности диких животных и растений – это показатель плохого состояния экосистемы, это сигнал планеты об опасности. Кривая неумолимо идет вниз – наступает момент, когда мы должны развернуть эту тенденцию вспять.
Данные о сокращении численности популяций были высчитаны с помощью Индекса Живой Планеты (ИЖП). Индекс живой планеты основан на актуальных данных о численности почти 21 тысячи популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий по всему миру. Индекс основан на тенденциях изменения в динамике состояния биоразнообразия за 20 лет.
Самым значительным в мире является снижение на 94% ИЖП тропических субрегионов Северной и Южной Америки.
В докладе говорится не только о вымирании всем известных млекопитающих вроде панд или тигров, но и об обитателях почв, насекомых – «букашках, которые правят миром», и растениях, без которых жизнь на Земле невозможна. Однако итог схож для всех из них: результаты наблюдений за самыми большими и самыми маленькими живыми организмами нашей планеты показывают, что состояние окружающей среды серьезно ухудшается.
Согласно докладу, ежегодно мы используем на 56% больше природных ресурсов, чем природа способна восстановить за то же время. Один из антропогенных факторов, которые наносят наибольший вред природе – это производство продуктов питания. Океан также находится в бедственном положении, а перелов рыбы, загрязнение вод, застройка береговой линии и изменение климата приводят к серьезным последствиям для морских экосистем.
Для того, чтобы сохранить нашу планету, WWF запустил инициативу «Переломить тренд». Благодаря анализу мы знаем, что можем остановить и обратить вспять деградацию окружающей среды и при этом накормить растущее население.
Одним из новшеств доклада «Живая планета 2020» стала публикация моделей будущего развития событий. Согласно расчетам, если совместить усиленную природоохранную работу и переход на устойчивую экономику, мы сможем вернуться на уровень биологического разнообразия 2010 года к 2070-му. И это самый амбициозный сценарий. Cитуация начнет улучшаться уже к 2040-му году. Если человечество не откажется от разрушительных действий и сохранит действующую систему ведения хозяйства, но уделит больше внимания охране природы, то переломить тенденцию удастся на десять лет позже и восстанавливаться природа будет значительно медленней.
Целиком доклад можно прочитать здесь.