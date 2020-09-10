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Экология и климат

Численность популяций катастрофически сокращается: новый доклад WWF о состоянии планеты

WWF России
10 сентября 2020
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Овцебык
Фото: Виталий Горшков
Авторы доклада изучили данные о состоянии 4 392 вида позвоночных по всей планете и пришли к выводу, что с 1970 года численность популяций в среднем уменьшилась на 68 процентов.

Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы «Живая планета 2020», с 1970 года численность популяций позвоночных на Земле сократилась на 68%. Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана.

Серьезное снижение численности диких животных и растений – это показатель плохого состояния экосистемы, это сигнал планеты об опасности. Кривая неумолимо идет вниз – наступает момент, когда мы должны развернуть эту тенденцию вспять.

Данные о сокращении численности популяций были высчитаны с помощью Индекса Живой Планеты (ИЖП). Индекс живой планеты основан на актуальных данных о численности почти 21 тысячи популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий по всему миру. Индекс основан на тенденциях изменения в динамике состояния биоразнообразия за 20 лет.

Самым значительным в мире является снижение на 94% ИЖП тропических субрегионов Северной и Южной Америки.

В докладе говорится не только о вымирании всем известных млекопитающих вроде панд или тигров, но и об обитателях почв, насекомых – «букашках, которые правят миром», и растениях, без которых жизнь на Земле невозможна. Однако итог схож для всех из них: результаты наблюдений за самыми большими и самыми маленькими живыми организмами нашей планеты показывают, что состояние окружающей среды серьезно ухудшается.

«Россия одна из стран, где сохранились самые обширные по площади нетронутые территории. Нам есть чем гордится, но эти богатства мы не бережём - по данным Глобальной сети экологического следа, россияне используют куда больше ресурсов, чем средний житель планеты», – директор WWF России Дмитрий Горшков

Согласно докладу, ежегодно мы используем на 56% больше природных ресурсов, чем природа способна восстановить за то же время. Один из антропогенных факторов, которые наносят наибольший вред природе – это производство продуктов питания. Океан также находится в бедственном положении, а перелов рыбы, загрязнение вод, застройка береговой линии и изменение климата приводят к серьезным последствиям для морских экосистем.

«Все это говорит о том, что сохранение биоразнообразия – это нечто большее, чем этический долг: это не подлежащая обсуждению и стратегически важная инвестиция в сохранение нашего здоровья, благополучия и безопасности».

Для того, чтобы сохранить нашу планету, WWF запустил инициативу «Переломить тренд». Благодаря анализу мы знаем, что можем остановить и обратить вспять деградацию окружающей среды и при этом накормить растущее население.

Одним из новшеств доклада «Живая планета 2020» стала публикация моделей будущего развития событий. Согласно расчетам, если совместить усиленную природоохранную работу и переход на устойчивую экономику, мы сможем вернуться на уровень биологического разнообразия 2010 года к 2070-му. И это самый амбициозный сценарий. Cитуация начнет улучшаться уже к 2040-му году. Если человечество не откажется от разрушительных действий и сохранит действующую систему ведения хозяйства, но уделит больше внимания охране природы, то переломить тенденцию удастся на десять лет позже и восстанавливаться природа будет значительно медленней.

Целиком доклад можно прочитать здесь.

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