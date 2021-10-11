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Экология и климат

Что на Земле исчезнет раньше — кислород или вода?

National Geographic Россия
11 октября 2021
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Фото: hippopx.com
Ученые прогнозируют, что исчезновение одного из жизненно необходимых веществ произойдёт примерно через миллиард лет.

Современные научные модели прогнозируют, что усиление радиации от Солнца сотрет океанские воды с лица нашей планеты в течение примерно двух миллиардов лет. Но новая модель, основанная в среднем на чуть менее 400 тысячах симуляций, предполагает, что более ранней причиной исчезновения жизни на планете в современном виде станет критическое уменьшение количества кислорода в атмосфере и полное исчезновение озонового слоя.

Чтобы прийти к таким выводам исследователи запустили подробные модели биосферы Земли с учетом изменений яркости Солнца и соответствующего падения уровней углекислого газа, поскольку газ разрушается за счет увеличения уровня тепла. Меньше углекислого газа означает меньше фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к меньшему количеству кислорода.

«Модель прогнозирует, что деоксигенация атмосферы с резким падением атмосферного O₂ до уровней, напоминающих архейскую Землю, скорее всего, будет запущена до возникновения влажных парниковых условий в климатической системе Земли и до значительной потери поверхностных вод», — авторы исследования.

По словам авторов работы, геолога Криса Рейнхарда из Технологического института Джорджии и эколога Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, такие изменения, вероятно, не произойдут еще около миллиарда лет, однако, когда это случится, кислород будет исчезать стремительно, и его в атмосфере останется примерно в миллион раз меньше, чем сейчас.

Этот перелом станет концом для людей и большинства других форм жизни, которые полагаются на кислород в своем существовании, однако на планете сохранится микробная жизнь.

«Атмосфера после сильной деоксигенации характеризуется повышенным содержанием метана, низким уровнем CO₂ и отсутствием озонового слоя. Система Земля, вероятно, будет миром анаэробных форм жизни», — Кадзуми Одзаки.

Работа Рейнхарда и Одзаки является частью проекта NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), который сосредоточен на поисках биосигнатур за пределами нашей планеты. Сегодня появляются все более мощные телескопы, и ученые хотят знать, что им следует искать в массивах данных, которые собирают эти инструменты.

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