Что на Земле исчезнет раньше — кислород или вода?

Современные научные модели прогнозируют, что усиление радиации от Солнца сотрет океанские воды с лица нашей планеты в течение примерно двух миллиардов лет. Но новая модель, основанная в среднем на чуть менее 400 тысячах симуляций, предполагает, что более ранней причиной исчезновения жизни на планете в современном виде станет критическое уменьшение количества кислорода в атмосфере и полное исчезновение озонового слоя.

Чтобы прийти к таким выводам исследователи запустили подробные модели биосферы Земли с учетом изменений яркости Солнца и соответствующего падения уровней углекислого газа, поскольку газ разрушается за счет увеличения уровня тепла. Меньше углекислого газа означает меньше фотосинтезирующих организмов, таких как растения, что приведет к меньшему количеству кислорода.