Дания прекратит добычу ископаемого топлива к 2050 году

Дания решила полностью отказаться от геологоразведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу ископаемых углеводородов. Власти страны отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений.

Представительство Greenpeace в Дании назвало это решение переломным моментом. В октябре от участия в восьмом по счету раунде лицензирования отказалась участвовать французская компания Total, после чего остался лишь один кандидат.

Дания — лидер по добыче нефти среди стран ЕС, хотя и отстает по объемам от Норвегии и Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В 2019 году страна, согласно анализу британского нефтяного гиганта BP, добывала по 103 000 баррелей в день. Дании принадлежат 55 буровых платформ на 20 месторождениях нефти и газа.