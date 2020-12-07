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Экология и климат

Дания прекратит добычу ископаемого топлива к 2050 году

National Geographic Россия
07 декабря 2020
Нефтяная установка в Северном море
Нефтяная установка в Северном море
Фото: pixabay.com
Подобных решений до сих пор не принимало ни одно правительство мира.

Дания решила полностью отказаться от геологоразведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу ископаемых углеводородов. Власти страны отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений.

Представительство Greenpeace в Дании назвало это решение переломным моментом. В октябре от участия в восьмом по счету раунде лицензирования отказалась участвовать французская компания Total, после чего остался лишь один кандидат.

Дания — лидер по добыче нефти среди стран ЕС, хотя и отстает по объемам от Норвегии и Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В 2019 году страна, согласно анализу британского нефтяного гиганта BP, добывала по 103 000 баррелей в день. Дании принадлежат 55 буровых платформ на 20 месторождениях нефти и газа. 

«Мы ставим финальную точку эре полезных ископаемых. Мы являемся крупнейшим производителем нефти в Европейском союзе, и поэтому это решение вызовет резонанс во всем мире», — Дэн Йоргенсен, министр Дании по климату.

Министерство энергетики подсчитало, что из-за этого решения Дания может потерять 13 миллиарда крон (2,11 миллиарда долларов).

Дания ведет нефтедобычу в Северном море с 1972 года и за это время заработала на углеводородах около 90 миллиардов долларов. Однако в последние годы объемы добычи неуклонно снижаются. В 2019 году нефть принесла Дании около 1 миллиарда долларов, что в пять раз меньше, чем в 2011 году.   

Правительство Дании планирует заложить около 15 миллионов долларов на переквалификацию работников отрасли, а на месте пустующих нефтяных и газовых платформ открыть хранилища углекислого газа.

Дания считается одной из самых передовых стран в вопросе борьбы с изменением климата. Страна ставит перед собой амбициозные цели: к 2030 году власти надеются снизить уровень выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести выделение CO₂ до нуля. 

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