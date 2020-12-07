Дания прекратит добычу ископаемого топлива к 2050 году
Дания решила полностью отказаться от геологоразведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу ископаемых углеводородов. Власти страны отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений.
Представительство Greenpeace в Дании назвало это решение переломным моментом. В октябре от участия в восьмом по счету раунде лицензирования отказалась участвовать французская компания Total, после чего остался лишь один кандидат.
Дания — лидер по добыче нефти среди стран ЕС, хотя и отстает по объемам от Норвегии и Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В 2019 году страна, согласно анализу британского нефтяного гиганта BP, добывала по 103 000 баррелей в день. Дании принадлежат 55 буровых платформ на 20 месторождениях нефти и газа.
Министерство энергетики подсчитало, что из-за этого решения Дания может потерять 13 миллиарда крон (2,11 миллиарда долларов).
Дания ведет нефтедобычу в Северном море с 1972 года и за это время заработала на углеводородах около 90 миллиардов долларов. Однако в последние годы объемы добычи неуклонно снижаются. В 2019 году нефть принесла Дании около 1 миллиарда долларов, что в пять раз меньше, чем в 2011 году.
Правительство Дании планирует заложить около 15 миллионов долларов на переквалификацию работников отрасли, а на месте пустующих нефтяных и газовых платформ открыть хранилища углекислого газа.
Дания считается одной из самых передовых стран в вопросе борьбы с изменением климата. Страна ставит перед собой амбициозные цели: к 2030 году власти надеются снизить уровень выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести выделение CO₂ до нуля.