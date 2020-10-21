Даже самые глубокие и холодные части океана становятся теплее

Согласно данным глубоководных термометров, расположенных чуть выше морского дна в Атлантическом океане, воды на дне океана нагреваются. За последнее десятилетие среднее повышение температуры составило примерно 0,02 °C.
Это потепление может быть следствием изменения климата, которое привело к повышению температуры океана у поверхности. Однако это лишь предположение, поскольку о самых глубоких и темных частях океана известно очень мало.
Глубокий океан настолько труднодоступен, что температура в любом месте исследования обычно измеряется только один раз в десятилетие. Однако океанографу Крису Майнену и его коллегам из Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось ежечасно измерять температуру с 2009 по 2019 годы, используя датчики морского дна в четырех точках в Аргентинском бассейне у побережья Уругвая.
Температурные рекорды для двух самых глубоких точек выявили четкую тенденцию к потеплению за это десятилетие. Вода на 4540 метров ниже поверхности нагрелась в среднем с 0,209 °C до 0,234 °C, а вода на глубине 4 757 метров — с 0,232 °C до 0,248 °C. По словам Майнена, это потепление намного слабее, чем в верхних слоях океана, однако, чтобы вызвать хотя бы минимальное потепление на таких глубинах необходимо чрезвычайно много тепла.
По словам Майнена, слишком рано судить о том, является ли причиной человеческая деятельность или естественные изменения. Продолжение мониторинга этих мест и сравнение записей с данными с устройств в других океанских бассейнах может помочь прояснить ситуацию.
Узнайте, почему последнее десятилетие оказалось самым теплым для Атлантического океана за 2900 лет.