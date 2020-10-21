Даже самые глубокие и холодные части океана становятся теплее

Согласно данным глубоководных термометров, расположенных чуть выше морского дна в Атлантическом океане, воды на дне океана нагреваются. За последнее десятилетие среднее повышение температуры составило примерно 0,02 °C.

Это потепление может быть следствием изменения климата, которое привело к повышению температуры океана у поверхности. Однако это лишь предположение, поскольку о самых глубоких и темных частях океана известно очень мало.

Глубокий океан настолько труднодоступен, что температура в любом месте исследования обычно измеряется только один раз в десятилетие. Однако океанографу Крису Майнену и его коллегам из Национального управления океанических и атмосферных исследований удалось ежечасно измерять температуру с 2009 по 2019 годы, используя датчики морского дна в четырех точках в Аргентинском бассейне у побережья Уругвая.