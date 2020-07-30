День экодолга 2020: следи за знаками!

Чтобы помочь всем, кто решил встать на путь осознанного потребления и разобраться в теме экомаркировок, WWF России разработал тест. Отвечая на вопросы, пользователи узнают, какие бывают экомаркировки, о чем они говорят, каким значкам стоит доверять, а каким – нет.

«Такие знания нужны, чтобы сформировать полезные эко-привычки, а значит – воспитать в людях бережное отношение к планете и сохранить ее богатства для будущих поколений, – подчеркивает Михаил Бабенко. – Перепотребление – это серьезная проблема нашего мира. Возрастающие аппетиты человечества приводят к тому, что нам нужно больше площадей под сельское хозяйство, больше воды и энергии. В результате мы приходим к истощению почв, опустыниванию, снижению численности популяций диких животных, в том числе редких. С каждым годом люди дают планете все меньше времени на восстановление и приближают День экодолга».

День экологического долга наступает, когда ресурсы, которые планета способна воссоздать за год, заканчиваются, и мы начинаем жить в долг, используя природные блага «в кредит». А значит – жить взаймы у планеты и будущих поколений. Расчетом даты Дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN). Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться. Чем раньше наступает День экологического долга, тем долг людей планете больше, и наоборот – чем позднее наступает эта дата, тем «кредит» – меньше.

Несмотря на то, что дата Дня экодолга в этом году значительно отодвинулась, задолженность природе от этого не уменьшится. Пандемия – вынужденная мера сокращения потребления, которая не приведет к устойчивым результатам, а лишь усугубит проблему. Более того, экономический кризис, который стал следствием пандемии, может вызвать целый ряд экологических послаблений для промышленных, добывающих и транспортных компаний. А это значит, что долг человечества перед планетой будет расти еще быстрее, поэтому важно действовать прямо сейчас. Начать можно с самого простого. Узнайте, как можно помочь.