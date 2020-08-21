День экологического долга в этом году наступит позже обычного
Термин «День экологического долга» означает дату, когда количество использованных человеком ресурсов с начала года превышает тот объем, который Земля способна воспроизвести за 365 дней.
В настоящее время человечество ежегодно использует примерно на 60% больше ресурсов, чем планета может восстановить – словно мы живем на 1,6 таких планет, как Земля. Согласно Системе национальных экологических счетов (National Footprint Accounts, NFA), основанной на данных ООН (более 15 тысяч единиц данных для каждой страны), в период между Днем экодолга и концом года, человечество постоянно увеличивает экологический дефицит, что наблюдается на протяжении большинства лет с начала 1970-х годов, когда был впервые зафиксирован глобальный перерасход биологического капитала.
Однако в этом году День экодолга наступит 22 августа по сравнению с 29 июля в прошлом году. По данным Global Footprint Network (GFN), из-за пандемии коронавируса и связанных с этим карантинных мер экологический след человечества сократился на 9,3% по сравнению с 2019 годом.
По оценкам GFN, пандемия привела к сокращению углеродного следа человечества на 14,5% по сравнению с 2019 годом, сокращение экологического следа древесины и продукции деревообработки составило 8%. В то же время пандемия нанесла огромный ущерб глобальным сельскохозяйственным системам и рынкам. Тем не менее, масштабы продовольственного следа человечества мало изменились.
«Усилия по борьбе с пандемией показывают, что изменение потребительских привычек в короткие сроки возможно <…> У нас есть беспрецедентная возможность поразмышлять о будущем, которого мы хотим», — Global Footprint Network.
Экологический след — это наиболее полный показатель учета биологических ресурсов, доступный на сегодняшний день. Он учитывает все конкурирующие между собой потребности людей в биологически продуктивных территориях и акваториях — в еде, древесине, волокнах, секвестрации углерода и размещении объектов инфраструктуры. В настоящее время углеродный след составляет почти 60 процентов экологического следа человечества.
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