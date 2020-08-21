День экологического долга в этом году наступит позже обычного

Термин «День экологического долга» означает дату, когда количество использованных человеком ресурсов с начала года превышает тот объем, который Земля способна воспроизвести за 365 дней.

В настоящее время человечество ежегодно использует примерно на 60% больше ресурсов, чем планета может восстановить – словно мы живем на 1,6 таких планет, как Земля. Согласно Системе национальных экологических счетов (National Footprint Accounts, NFA), основанной на данных ООН (более 15 тысяч единиц данных для каждой страны), в период между Днем экодолга и концом года, человечество постоянно увеличивает экологический дефицит, что наблюдается на протяжении большинства лет с начала 1970-х годов, когда был впервые зафиксирован глобальный перерасход биологического капитала.

Однако в этом году День экодолга наступит 22 августа по сравнению с 29 июля в прошлом году. По данным Global Footprint Network (GFN), из-за пандемии коронавируса и связанных с этим карантинных мер экологический след человечества сократился на 9,3% по сравнению с 2019 годом.