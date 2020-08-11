Для спасения коралловых рифов на 3D-принтере напечатали особые глиняные плитки

Не секрет, что коралловые рифы в мире вымирают с угрожающей скоростью. Чтобы стимулировать рост оставшихся кораллов, ученые из Гонконгского университета разработали так называемые «рифовые плитки».
Идея, лежащая в основе изобретения, заключается в том, что группы плиток размещаются на дне океана, обеспечивая рифоподобную структуру, на которой будут расти кораллы. Можно как «засеять» плитки фрагментами кораллов, так и ждать, пока коралловые полипы естественным образом колонизируют плитки, когда организмы переносятся океанскими течениями.
По мнению ученых, глина намного экологичнее, чем бетон или сталь, которые ранее использовались в проектах строительства рифов других групп. Производство последних двух веществ не только приводит к выбросам парниковых газов, но и сами материалы могут вымывать токсичные вещества в океанскую воду.
В пилотном проекте 128 глиняных плиток были засеяны тремя типами местных кораллов, а затем размещены на трех участках в морском парке Хой-Ха-Ван в Гонконге. В настоящее время в парке обитает более 75% кораллов, создающих рифы в водах Гонконга, хотя сочетание разрушения среды обитания и обесцвечивания кораллов привело к сокращению их количества за последние годы.
В течение следующих полутора лет за плитками будет вестись наблюдение, чтобы понять, могут ли они помочь восстановить рифы.
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