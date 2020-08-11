Для спасения коралловых рифов на 3D-принтере напечатали особые глиняные плитки

Не секрет, что коралловые рифы в мире вымирают с угрожающей скоростью. Чтобы стимулировать рост оставшихся кораллов, ученые из Гонконгского университета разработали так называемые «рифовые плитки».

Идея, лежащая в основе изобретения, заключается в том, что группы плиток размещаются на дне океана, обеспечивая рифоподобную структуру, на которой будут расти кораллы. Можно как «засеять» плитки фрагментами кораллов, так и ждать, пока коралловые полипы естественным образом колонизируют плитки, когда организмы переносятся океанскими течениями.

По мнению ученых, глина намного экологичнее, чем бетон или сталь, которые ранее использовались в проектах строительства рифов других групп. Производство последних двух веществ не только приводит к выбросам парниковых газов, но и сами материалы могут вымывать токсичные вещества в океанскую воду.