Добровольцам, участвующим в испытаниях «Спутника V», перестанут вводить плацебо

По его словам, многие из тех, кто получил плацебо, узнали это после анализов и потом привились самой вакциной, чтобы быть защищенными от заражения.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова назвала ситуацию провалом исследования.

«По сути, исследование провалено, его цель не достигнута. Произошло изменение правил игры во время игры. Корректных результатов по эффективности у исследования не будет, потому что группа плацебо потеряна», — объяснила Завидова.

В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации.