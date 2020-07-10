Древесные кольца указали на самые разрушительные засухи в Южной Америке за последние 600 лет

Годичные кольца деревьев зачастую используются в качестве косвенных источников данных о прошлых климатических условиях, поскольку ширина колец меняется в зависимости от количества осадков. Кольца деревьев, как правило, становятся шире при повышенной влажности почвы и сужаются в более сухие периоды. Теперь ученые собрали данные за 600 лет, обнаружив беспрецедентный рост экстремальных погодных явлений в Южной Америке за последнее столетие.

Работая над созданием Южноамериканского атласа засухи (SADA), ученые выяснили, что засухи в Южной Америке стали более частыми и разрушительными начиная со второй половины XX века. Естественная частота их возникновения составляла 16-34 года, но теперь они наблюдаются примерно раз в пять лет.

В новом издании SADA освещены климатические события в Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, большей части Боливии, южной части Бразилии и Перу с использованием данных, собранных на местах в общей сложности из 286 древесно-кольцевых хронологий.