Древесные кольца указали на самые разрушительные засухи в Южной Америке за последние 600 лет
Годичные кольца деревьев зачастую используются в качестве косвенных источников данных о прошлых климатических условиях, поскольку ширина колец меняется в зависимости от количества осадков. Кольца деревьев, как правило, становятся шире при повышенной влажности почвы и сужаются в более сухие периоды. Теперь ученые собрали данные за 600 лет, обнаружив беспрецедентный рост экстремальных погодных явлений в Южной Америке за последнее столетие.
Работая над созданием Южноамериканского атласа засухи (SADA), ученые выяснили, что засухи в Южной Америке стали более частыми и разрушительными начиная со второй половины XX века. Естественная частота их возникновения составляла 16-34 года, но теперь они наблюдаются примерно раз в пять лет.
В новом издании SADA освещены климатические события в Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, большей части Боливии, южной части Бразилии и Перу с использованием данных, собранных на местах в общей сложности из 286 древесно-кольцевых хронологий.
Авторы исследования отмечают, что учащение экстремальной погоды может быть вызвано сочетанием антропогенного фактора и естественной изменчивости климата. Тем не менее, новый атлас «подчеркивает острую уязвимость Южной Америки к экстремальным климатическим явлениям».
Продолжавшаяся в течение десятилетия засуха в Чили и Аргентине стала одной из самых масштабных за всю историю. По словам ведущего автора исследования Мариано Моралеса, недавние засухи привели к тяжелой ситуации в сельском хозяйстве на обширных территориях континента. Некоторые продовольственные системы сейчас находятся под угрозой краха.
Между тем, в других регионах Южной Америки наблюдались частые периоды проливных дождей, в том числе в бассейне Ла-Плата в Уругвае. Все это согласуется с идеей, что глобальные изменения климата усиливают как влажные, так и сухие периоды на различных территориях. Однако ученые далеки от того, чтобы без должного разбора обвинять в экстремальных явлениях антропогенное воздействие.
Исследователи выделяют три ключевых фактора, влияющих на колебания последних шестидесяти лет: циклические сдвиги температуры поверхности моря над Тихим океаном и Атлантикой, пояс западных ветров вокруг Антарктиды, называемый южной кольцевой модой, и феномен ячеек Хэдли, в которых атмосферная циркуляция переносит теплый и влажный воздух от экватора к полюсам, уменьшая широтный температурный градиент. Все эти явления усиливаются на фоне глобального потепления, связанного с антропогенными выбросами парниковых газов.
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