Древний альпийский лед отправят на хранение в Антарктиду

Международная миссия Ice Memory объявила о завершении работы на высоте 4500 метров в зоне скопления Гренцглетчера, седловины ледника Колле Гнифетти в Альпах. Ученые извлекли три неглубоких ледяных керна (15-22 метра) и два глубоких ледяных ядра, доходящие до коренных пород на глубине 82 метра.
В ближайшем к скале участке эти ледяные керны содержат информацию о климате и окружающей среде, которые были на Земле 10 000 лет назад. Теперь этот лед отправится на хранение в Антарктиду, где в рамках проекта Ice Memory создается хранилище ледяных кернов с горных ледников со всей планеты.
Проект Ice Memory инициирован Университетом Венеции Ка Фоскари, исследователи которого занимаются историей изменения климата. Ученые обследуют древнейшие ледники Земли, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления.
На время миссии ученые остановились в Capanna Margherita – самом высоком горном убежище в Европе, построенном на скалистом пике 128 лет назад с целью содействия научным исследованиям в области физиологии и, в последнее время, климатологии.
Колле Гнифетти образует верхнюю зону накопления Гренцглетчера, главного притока Горнерглетчера, второй по величине ледниковой системы в Альпах. Ледник площадью около 40 квадратных километров простирается от 2190 метров до 4600 метров над уровнем моря. В 2017 году объем ледника оценивался в 4,9 кубических километра.
С середины 1800-х годов ледник потерял около 40% своей площади, а его фронт отступил примерно на 3,3 километра. В 2019 году Горнерглетчер потерял связь с Гренцглетшером, превратившись в ледник гораздо меньшего размера.
Для Ice Memory экспедиция на массив Монте-Роза является третьей миссией на альпийские ледники после миссии на Монблан в 2016 году и на Гранд-Комбинат в 2020 году. Другие международные экспедиции позволили отобрать керны ледников Иллимани в Боливии, Белухи в Алтайских горах и на Эльбрусе.
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