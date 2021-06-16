Древний альпийский лед отправят на хранение в Антарктиду

Международная миссия Ice Memory объявила о завершении работы на высоте 4500 метров в зоне скопления Гренцглетчера, седловины ледника Колле Гнифетти в Альпах. Ученые извлекли три неглубоких ледяных керна (15-22 метра) и два глубоких ледяных ядра, доходящие до коренных пород на глубине 82 метра.

В ближайшем к скале участке эти ледяные керны содержат информацию о климате и окружающей среде, которые были на Земле 10 000 лет назад. Теперь этот лед отправится на хранение в Антарктиду, где в рамках проекта Ice Memory создается хранилище ледяных кернов с горных ледников со всей планеты.