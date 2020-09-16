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Экология и климат

Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

National Geographic Россия
16 сентября 2020
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Пожар в Калифорнии
Фото: Wikimedia Commons
Ожидается, что сезон пожаров закончится только к концу октября.

Дым от лесных пожаров на западном побережье США достиг другого конца страны и вышел за ее пределы. В некоторых частях восточного побережья Соединенных Штатов дым уже застилает солнце. 

На этой неделе сообщалось о задымленности и тумане в Нью-Йорке, Бостоне, а также в Нидерландах и немецком Гамбурге.  

Пожары также стали причиной массового выброса загрязнителей в атмосферу. Спутниковые данные NASA показывают, что концентрация окиси углерода на высоте в некоторых местах в 10 раз превышает норму. 

«Сильная жара от лесных пожаров подняла окись углерода высоко в атмосферу <…> затем струйный поток унес шлейф газа на восток, через США и Атлантический океан. Окись углерода может оставаться в атмосфере около месяца и переноситься на большие расстояния.

На большой высоте газ мало влияет на воздух, которым мы дышим; однако сильный ветер может переносить его вниз, где это может существенно повлиять на качество воздуха. Окись углерода играет важную роль как в загрязнении воздуха, так и в изменении климата», — говорится в заявлении NASA. 

Пожары в северной Калифорнии и южном Орегоне распространились на территории более 2 миллионов гектаров. По меньшей мере 36 человек погибли. Ущерб от пожаров оценивается в миллиарды долларов. 

Посмотрите, как пожары в Калифорнии превратили Сан-Франциско в филиал Марса на Земле.

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