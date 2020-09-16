Дым от лесных пожаров в США достиг Европы
Дым от лесных пожаров на западном побережье США достиг другого конца страны и вышел за ее пределы. В некоторых частях восточного побережья Соединенных Штатов дым уже застилает солнце.
На этой неделе сообщалось о задымленности и тумане в Нью-Йорке, Бостоне, а также в Нидерландах и немецком Гамбурге.
Пожары также стали причиной массового выброса загрязнителей в атмосферу. Спутниковые данные NASA показывают, что концентрация окиси углерода на высоте в некоторых местах в 10 раз превышает норму.
Notice that hazy, milky sky this morning? That is a result of smoke (well above our heads) from wildfires across the Western US. Notice that the smoke originates across the west and then gets pulled to the east due to the jet stream aloft. The haziness may increase later today. pic.twitter.com/wBOQHfpcmM— NWS Wakefield (@NWSWakefieldVA) September 15, 2020
«Сильная жара от лесных пожаров подняла окись углерода высоко в атмосферу <…> затем струйный поток унес шлейф газа на восток, через США и Атлантический океан. Окись углерода может оставаться в атмосфере около месяца и переноситься на большие расстояния.
На большой высоте газ мало влияет на воздух, которым мы дышим; однако сильный ветер может переносить его вниз, где это может существенно повлиять на качество воздуха. Окись углерода играет важную роль как в загрязнении воздуха, так и в изменении климата», — говорится в заявлении NASA.
Пожары в северной Калифорнии и южном Орегоне распространились на территории более 2 миллионов гектаров. По меньшей мере 36 человек погибли. Ущерб от пожаров оценивается в миллиарды долларов.
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