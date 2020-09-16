Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

Дым от лесных пожаров на западном побережье США достиг другого конца страны и вышел за ее пределы. В некоторых частях восточного побережья Соединенных Штатов дым уже застилает солнце.

На этой неделе сообщалось о задымленности и тумане в Нью-Йорке, Бостоне, а также в Нидерландах и немецком Гамбурге.

Пожары также стали причиной массового выброса загрязнителей в атмосферу. Спутниковые данные NASA показывают, что концентрация окиси углерода на высоте в некоторых местах в 10 раз превышает норму.