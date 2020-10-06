Экологическая катастрофа на Камчатке: новые факты и версии произошедшего

В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы. На трех участках акватории залива были обнаружены нефтепродукты и фенол.

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку по факту загрязнения. 5 октября специалисты Росрыболовства взяли пробы из рек, впадающих в Авачинскую бухту.

Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.