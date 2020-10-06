Экологическая катастрофа на Камчатке: новые факты и версии произошедшего
В начале октября жители Камчатки обнаружили на побережье Авачинского залива Тихого океана сотни погибших морских животных, выброшенных на берег. На тошноту, ожоги глаз и временное ухудшение зрения также пожаловались и серферы. На трех участках акватории залива были обнаружены нефтепродукты и фенол.
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль проверку по факту загрязнения. 5 октября специалисты Росрыболовства взяли пробы из рек, впадающих в Авачинскую бухту.
Как заявили в Тихоокеанском институте географии, загрязнение морской воды в Авачинской бухте привело к гибели 95% живущих на дне морских организмов.
Существует несколько основных версий произошедшего, но ни одна из них пока не подтверждена. По состоянию на 6 октября, главная версия экологической катастрофы — утечка техногенных токсинов с Козельского полигона ядохимикатов. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Козельский полигон ядохимикатов находится рядом с одноименным вулканом примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на законсервированном в 2010 году могильнике хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка, захороненных с 1979 по 1982 годы.
В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землей, а в 2018 обнажилась мембрана с одного края. Иван Блоков, эксперт российского отделения Greenpeace, отмечает, что охраны на этом объекте не было никогда.
Кроме того, рядом с Козельским полигоном севернее Халактырского пляжа располагается полигон Минобороны РФ Радыгино. Эколог Дмитрий Лисицын написал в Facebook, что паводковые воды стекают с полигона Радыгино в океан севернее лагеря серферов, где много зараженных. Он пишет о захоронении 300 тонн токсичного топлива на полигоне.
Однако до сих пор не обнаружено само вещество, приведшее к загрязнению воды и гибели морских существ. В понедельник глава минприроды Дмитрий Кобылкин уточнил, что превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено. Он уточнил, что в пробах есть превышения по железу и фосфатам, но они незначительны.
Ранее в качестве возможной причины загрязнения морской воды называлась сейсмическая активность, извержение подводного вулкана или другое геодинамическое явление неизвестной природы. Однако ученые из нститута нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН отмечают, что вероятность вклада вулканов и землетрясений в загрязнение Тихого океана ничтожно мала. Вулканы Авачинский и Корякский в последний раз были активны в начале 2020 года. Это означает, что они, скорее всего, не были причиной попадания ядовитых веществ в воду.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Виктор Чебров также категорически отвергает версию о сейсмической природе бедствия на Камчатке. По его словам, в мировой практике нет примеров массовых отравлений после землетрясений, даже в эпицентральной зоне самых сильных событий. Сами по себе сейсмические явления не приводят к выбросам в атмосферу (или в гидросферу) каких-либо веществ. Или, если совсем строго говорить, каких-либо веществ в заметной концентрации.
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
«Я в начале в эту версию совсем не верил, я вам честно скажу, это заражение и токсины природного происхождения от микроводорослей, фитопланктона. <…> Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения. Она могла привести и к гибели животных, и к повреждениям человека. Более того, ссылаясь на предыдущий опыт, ученые говорят, что в 80-е годы на Камчатке были факты массовой гибели морских животных именно от водорослей, от цветения», — заявил Солодов журналистам.
В теории водоросли могут расплодиться — в таком случае в воде действительно падает уровень растворенного кислорода и повышается количество токсинов, поясняет независимый эколог Георгий Каваносян. По его словам, это одна из версий, но маловероятная. Причина в том, что на снимках из космоса ясно виден шлейф — и это, скорее, похоже на выброс некой субстанции, которая сильно отличается по плотности от морской воды.