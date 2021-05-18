Экопрозрение: общественный интерес к охране природы растет все быстрее

Доклад подготовлен по данным за период с 2016 по 2020 годы. Исследование велось на 27 языках мира, в 54 странах, что составляет 80% всего населения нашей планеты. Выход доклада приурочен к Международному дню биоразнообразия, который отмечается 22 мая.
Люди по всему миру все больше осознают необходимость действовать, чтобы сохранить планету для будущих поколений.
В докладе «Экопрозрение: оценка глобальной осведомленности, степени вовлечения и участия в решении природоохранных проблем» (An Eco-wakening: Measuring global awareness, engagement and action for nature) в частности говорится о том, что число постов в Twitter о потере мест обитания диких животных и сокращении биологического разнообразия возросло с 30 млн в 2016 году до 50 млн в 2020 году – рост на 65% во всем мире.
Обеспокоенность общества природоохранными проблемами занимает одно из центральных мест в повестке СМИ. Согласно исследованию, в 2019 году интерес масс-медиа к тематике вырос на 103%.
Самый большой скачок количества поисковых запросов в Google, связанных с охраной окружающей среды, зафиксирован среди жителей Азии и Латинской Америки. Например, в Индонезии за последние пять лет этот рост составил 53 %, а в Индии – 190 %.
Осознавая степень своей ответственности перед планетой и будущими поколениями, все больше людей меняет свои потребительские привычки. Авторы доклада обнаружили, что среди всех жителей Земли частота поисковых запросов на эко-товары начиная с 2016 года выросла на 71%.
Если говорить о ситуации в России, то в 2020 году темы сохранения биологического разнообразия и исчерпаемости природных ресурсов по-прежнему в топе, также набирает обороты интерес к проблемам перепотребления и одноразового пластика.
«Безусловно, интерес к сохранению природы растет на всех уровнях, – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков. – Первые лица государств участвуют в саммитах, посвященных изменению климата и сохранению биоразнообразия. И это не праздный интерес – человечество подошло к тому рубежу, откуда последствия деградации экосистем видны невооруженным взглядом. Сейчас важно от слов перейти к делу ит переломить тренд потери биоразнообразия. Согласно расчетам, опубликованным в рамках доклада «Живая планета», если мы объединим усилия, то только к 2050-му году сможем остановить сокращение биоразнообразия и развернуть тенденцию вспять».
По мнению авторов доклада, интерес к природоохранной тематике по всему миру будет расти, однако воздействие человечества на природу также усилится. То, в каком виде Земля достанется будущим поколениям, зависит от наших действий сейчас – от потребительских привычек каждого отдельно взятого человека – до решений, которые принимают компании и лидеры стран.