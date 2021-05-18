Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Экология и климат

Экопрозрение: общественный интерес к охране природы растет все быстрее

WWF России
18 мая 2021
роман рыжков.jpg
Фото: Роман Рыжков
Исследование, проведенное Economist Intelligence Unit (EIU) по заказу WWF, отмечает существенный рост интереса общественности к природоохранным проблемам и степени вовлеченности в их решение

Доклад подготовлен по данным за период с 2016 по 2020 годы. Исследование велось на 27 языках мира, в 54 странах, что составляет 80% всего населения нашей планеты. Выход доклада приурочен к Международному дню биоразнообразия, который отмечается 22 мая. 

Люди по всему миру все больше осознают необходимость действовать, чтобы сохранить планету для будущих поколений. 

В докладе «Экопрозрение: оценка глобальной осведомленности, степени вовлечения и участия в решении природоохранных проблем» (An Eco-wakening: Measuring global awareness, engagement and action for nature) в частности говорится о том, что число постов в Twitter о потере мест обитания диких животных и сокращении биологического разнообразия  возросло с 30 млн в 2016 году до 50 млн в 2020 году – рост на 65% во всем мире. 

Обеспокоенность общества природоохранными проблемами занимает одно из центральных мест в повестке СМИ. Согласно исследованию, в 2019 году интерес масс-медиа к тематике вырос на 103%.

Самый большой скачок количества поисковых запросов в Google, связанных с охраной окружающей среды, зафиксирован среди жителей  Азии и Латинской Америки. Например,  в Индонезии за последние пять лет этот рост составил 53 %, а в Индии – 190 %.

«Результаты этого исследования предельно ясны: обеспокоенность воздействием, которое мы оказываем на природу, стремительно растет, в особенности в странах с развивающейся экономикой, где люди острее ощущают последствия обезлесения, неустойчивых методов рыболовства, исчезновения видов и деградации экосистем», — говорит Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International.

Осознавая степень своей ответственности перед планетой и будущими поколениями, все больше людей меняет свои потребительские привычки. Авторы доклада обнаружили, что среди всех жителей Земли частота поисковых запросов на эко-товары начиная с 2016 года выросла на 71%. 

Если говорить о ситуации в России, то в 2020 году темы сохранения биологического разнообразия и исчерпаемости природных  ресурсов по-прежнему в топе, также набирает обороты интерес к проблемам перепотребления и одноразового пластика. 

«Безусловно, интерес к сохранению природы растет на всех уровнях, – говорит директор WWF России Дмитрий Горшков. – Первые лица государств участвуют в саммитах, посвященных изменению климата и сохранению биоразнообразия. И это не праздный интерес – человечество подошло к тому рубежу, откуда последствия деградации экосистем видны невооруженным взглядом. Сейчас важно от слов перейти к делу ит переломить тренд потери биоразнообразия. Согласно расчетам, опубликованным в рамках доклада «Живая планета», если мы объединим усилия, то только к 2050-му году сможем остановить сокращение биоразнообразия и развернуть тенденцию вспять». 

Овцебык_фотограф_Виталий Горшков_2.jpg
Читайте такжеЧисленность популяций катастрофически сокращается: новый доклад WWF о состоянии планеты

По мнению авторов доклада, интерес к природоохранной тематике по всему миру будет расти, однако воздействие человечества на природу также усилится. То, в каком виде Земля достанется будущим поколениям, зависит от наших действий сейчас – от потребительских привычек каждого отдельно взятого человека – до решений, которые принимают компании и лидеры стран.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Звезда

Как разработчик игр помогает делу охраны природы

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете