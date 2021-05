Экопрозрение: общественный интерес к охране природы растет все быстрее

Доклад подготовлен по данным за период с 2016 по 2020 годы. Исследование велось на 27 языках мира, в 54 странах, что составляет 80% всего населения нашей планеты. Выход доклада приурочен к Международному дню биоразнообразия, который отмечается 22 мая.

Люди по всему миру все больше осознают необходимость действовать, чтобы сохранить планету для будущих поколений.

В докладе «Экопрозрение: оценка глобальной осведомленности, степени вовлечения и участия в решении природоохранных проблем» (An Eco-wakening: Measuring global awareness, engagement and action for nature) в частности говорится о том, что число постов в Twitter о потере мест обитания диких животных и сокращении биологического разнообразия возросло с 30 млн в 2016 году до 50 млн в 2020 году – рост на 65% во всем мире.

Обеспокоенность общества природоохранными проблемами занимает одно из центральных мест в повестке СМИ. Согласно исследованию, в 2019 году интерес масс-медиа к тематике вырос на 103%.