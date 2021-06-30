«Это был апокалипсис»: сильнейший град засыпал город во Франции

В восточную Францию вернулась зима: утром 29 июня после сильнейшего шторма некоторые населенные пункты оказались засыпаны 60-сантиметровым слоем града. В эпицентре оказался город Пломбьер-ле-Бен в департаменте Вогезы.
⛈️ Importante couche de grêle dans les rues de Plombières-les-Bains (Vosges) lors d'un orage ce mardi matin— Alexandre (@alex_le_bars) June 29, 2021
(📹 Marthe Trahin)https://t.co/gQlKw2bA1c pic.twitter.com/wPG0PBJAOj
Ветром была вырвана тротуарная плитка, а упавшие деревья оборвали линии электропередач. «Это был апокалипсис», — заявила мэр Пломбьера Лиди Барбо.
Местные жители расчищали ледяные сугробы на улицах с помощью лопат и снегоочистителей. В ходе этих работ пострадали два человека: помощник мэрии и муниципальный служащий. Сейчас ими занимаются медики.
Plombières-les-Bains, dans les Vosges, mardi 29 juin 2021. Photos hallucinantes dans @VosgesMatin.https://t.co/VXgjoGIPFP pic.twitter.com/X7n3r7mglS— Robin Prudent (@robin_prudent) June 29, 2021
Из-за ухудшения условий движение на трассе RN57 возле Пломбьера было практически остановлено. Кроме того, град забил дренажные системы, и теперь город борется с наводнением. Уже идет подтопление подвалов, цокольных этажей и магазинов.
⛈ Ce matin, de violents orages de #grêle ont frappé les #Vosges. Images impressionnantes à Plombières-les-Bains où des commerces ont été inondés. (vidéo Marthe Trahin) pic.twitter.com/5S8qOmGSXy— Guillaume Séchet (@Meteovilles) June 29, 2021
Для многих регионов Франции по крайней мере на предстоящие сутки сохраняется погодное предупреждение о штормах, поскольку над страной проходит холодный фронт, приводящий к крайне нестабильной погоде.
Помимо Франции, сильный дождь, гигантский град и ураганный ветер обрушились на части Германии и Швейцарии, вызвав масштабные наводнения. В понедельник вечером несколько автодорожных туннелей были затоплены, а железнодорожное сообщение в немецком городе Штутгарте и вокруг него было полностью остановлено. В это же время сильный порыв ветра оторвал часть крыши Штутгартской оперы, в то время как около 250 человек все еще находились внутри.
We had a wonderful Liederabend on Monday at @oper_stuttgart and then outside it looked like the end of the world. Serious damages of the opera house. Glad everybody got home safe! @Stuttgart_BW @stuttgart_stadt @StZ_NEWS pic.twitter.com/lu3Vm0ZBoF— Diana Haller (@dianahaller) June 30, 2021
В швейцарском кантоне Люцерн выпал град диаметром до семи сантиметров. В нескольких кантонах Швейцарии по меньшей мере пять человек получили травмы, в том числе велосипедист, который был доставлен в больницу с повреждением головы. Судя по всему, он передвигался без шлема.
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