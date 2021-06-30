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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экология и климат

«Это был апокалипсис»: сильнейший град засыпал город во Франции

Анастасия Баринова
30 июня 2021
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Фото: Robin Prudent/Twitter
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Фото: Robin Prudent/Twitter
Шторм затронул соседние регионы, несколько человек получили травмы.

В восточную Францию вернулась зима: утром 29 июня после сильнейшего шторма некоторые населенные пункты оказались засыпаны 60-сантиметровым слоем града. В эпицентре оказался город Пломбьер-ле-Бен в департаменте Вогезы.

Ветром была вырвана тротуарная плитка, а упавшие деревья оборвали линии электропередач. «Это был апокалипсис», — заявила мэр Пломбьера Лиди Барбо.

Местные жители расчищали ледяные сугробы на улицах с помощью лопат и снегоочистителей. В ходе этих работ пострадали два человека: помощник мэрии и муниципальный служащий. Сейчас ими занимаются медики.

Из-за ухудшения условий движение на трассе RN57 возле Пломбьера было практически остановлено. Кроме того, град забил дренажные системы, и теперь город борется с наводнением. Уже идет подтопление подвалов, цокольных этажей и магазинов.

Для многих регионов Франции по крайней мере на предстоящие сутки сохраняется погодное предупреждение о штормах, поскольку над страной проходит холодный фронт, приводящий к крайне нестабильной погоде.

Помимо Франции, сильный дождь, гигантский град и ураганный ветер обрушились на части Германии и Швейцарии, вызвав масштабные наводнения. В понедельник вечером несколько автодорожных туннелей были затоплены, а железнодорожное сообщение в немецком городе Штутгарте и вокруг него было полностью остановлено. В это же время сильный порыв ветра оторвал часть крыши Штутгартской оперы, в то время как около 250 человек все еще находились внутри.

В швейцарском кантоне Люцерн выпал град диаметром до семи сантиметров. В нескольких кантонах Швейцарии по меньшей мере пять человек получили травмы, в том числе велосипедист, который был доставлен в больницу с повреждением головы. Судя по всему, он передвигался без шлема.

Узнайте, почему зимние осадки летом все равно являются яркой иллюстрацией глобального потепления.

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