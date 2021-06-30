«Это был апокалипсис»: сильнейший град засыпал город во Франции

Для многих регионов Франции по крайней мере на предстоящие сутки сохраняется погодное предупреждение о штормах, поскольку над страной проходит холодный фронт, приводящий к крайне нестабильной погоде.

Помимо Франции, сильный дождь, гигантский град и ураганный ветер обрушились на части Германии и Швейцарии, вызвав масштабные наводнения. В понедельник вечером несколько автодорожных туннелей были затоплены, а железнодорожное сообщение в немецком городе Штутгарте и вокруг него было полностью остановлено. В это же время сильный порыв ветра оторвал часть крыши Штутгартской оперы, в то время как около 250 человек все еще находились внутри.