Евросоюз впервые получил от возобновляемых источников энергии больше, чем от ископаемых
В недавно опубликованном отчете сообщается, что в 2020 году энергия, добытая с помощью солнца, ветра, воды и биомассы, удовлетворила 38% потребностей ЕС в электроэнергии, а на ископаемое топливо пришлось 37%.
Аналитики в области энергетики считают, что это знаковое изменение в основном было вызвано быстрым ростом ветровой и солнечной энергетики, что привело к сокращению доли угля на 20 процентов в 2020 году. Это значительное падение, но, по мнению экспертов, если ЕС хочет выполнить свои экологические обязательства, в ближайшие девять лет рост солнечной и ветровой энергии должен утроиться.
Авторы отчета заявляют, что с 2015 года сокращение количества угля сделало электричество в Европе на 29 процентов чище, и это в основном было обусловлено ветровой и солнечной энергией.
Европа производит почти треть всей ветровой мощности в мире. Только в 2020 году ветроэнергетика в Европе выросла на 9 процентов, при этом наибольший рост обеспечили Нидерланды, Швеция и Бельгия. В свою очередь, солнечная энергия выросла на 15 процентов.
Эксперты отмечают, что важную роль в ЕС по-прежнему играет природный газ. И хотя в прошлом году этот вид энергии упал на четыре процента, начиная с 2015 года он вырос на 14 процентов.
Некоторые ученые и защитники окружающей среды обеспокоены этой тенденцией, поскольку природный газ по-прежнему способствует глобальному потеплению, хотя и в меньшей степени, чем сжигание угля. Другие видят в этом необходимый мост к возобновляемой энергии.
«Таким образом, хотя ветер и солнечная энергия заменяют уголь, ни одна страна еще не видела, чтобы ветер и солнце начали существенно заменять производство газа», — поясняется в докладе.
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