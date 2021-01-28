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Экология и климат

Евросоюз впервые получил от возобновляемых источников энергии больше, чем от ископаемых

National Geographic Россия
28 января 2021
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Фото: Niscanen Center
Однако экологи считают, что этого недостаточно.

В недавно опубликованном отчете сообщается, что в 2020 году энергия, добытая с помощью солнца, ветра, воды и биомассы, удовлетворила 38% потребностей ЕС в электроэнергии, а на ископаемое топливо пришлось 37%.

Аналитики в области энергетики считают, что это знаковое изменение в основном было вызвано быстрым ростом ветровой и солнечной энергетики, что привело к сокращению доли угля на 20 процентов в 2020 году. Это значительное падение, но, по мнению экспертов, если ЕС хочет выполнить свои экологические обязательства, в ближайшие девять лет рост солнечной и ветровой энергии должен утроиться.

«Европа полагается на ветер и солнечную энергию, чтобы не только отказаться от угля к 2030 году, но и отказаться от производства газа, заменить закрывающиеся атомные электростанции и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», — Дэйв Джонс, старший аналитик центра Ember, занимающегося вопросами изменения климата в мире.

Авторы отчета заявляют, что с 2015 года сокращение количества угля сделало электричество в Европе на 29 процентов чище, и это в основном было обусловлено ветровой и солнечной энергией.

Европа производит почти треть всей ветровой мощности в мире. Только в 2020 году ветроэнергетика в Европе выросла на 9 процентов, при этом наибольший рост обеспечили Нидерланды, Швеция и Бельгия. В свою очередь, солнечная энергия выросла на 15 процентов.

Эксперты отмечают, что важную роль в ЕС по-прежнему играет природный газ. И хотя в прошлом году этот вид энергии упал на четыре процента, начиная с 2015 года он вырос на 14 процентов.

Некоторые ученые и защитники окружающей среды обеспокоены этой тенденцией, поскольку природный газ по-прежнему способствует глобальному потеплению, хотя и в меньшей степени, чем сжигание угля. Другие видят в этом необходимый мост к возобновляемой энергии.

«Таким образом, хотя ветер и солнечная энергия заменяют уголь, ни одна страна еще не видела, чтобы ветер и солнце начали существенно заменять производство газа», — поясняется в докладе.

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