Евросоюз впервые получил от возобновляемых источников энергии больше, чем от ископаемых

Авторы отчета заявляют, что с 2015 года сокращение количества угля сделало электричество в Европе на 29 процентов чище, и это в основном было обусловлено ветровой и солнечной энергией.

Европа производит почти треть всей ветровой мощности в мире. Только в 2020 году ветроэнергетика в Европе выросла на 9 процентов, при этом наибольший рост обеспечили Нидерланды, Швеция и Бельгия. В свою очередь, солнечная энергия выросла на 15 процентов.

Эксперты отмечают, что важную роль в ЕС по-прежнему играет природный газ. И хотя в прошлом году этот вид энергии упал на четыре процента, начиная с 2015 года он вырос на 14 процентов.

Некоторые ученые и защитники окружающей среды обеспокоены этой тенденцией, поскольку природный газ по-прежнему способствует глобальному потеплению, хотя и в меньшей степени, чем сжигание угля. Другие видят в этом необходимый мост к возобновляемой энергии.

«Таким образом, хотя ветер и солнечная энергия заменяют уголь, ни одна страна еще не видела, чтобы ветер и солнце начали существенно заменять производство газа», — поясняется в докладе.

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