Ежегодно в мире образуется 359 млрд кубометров сточных вод. Сколько из них подвергается очистке?
Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета и Университета Организации Объединенных Наций, показывает, что на сегодняшний день около половины сточных вод в мире подвергается очистке. Предыдущие исследования оценивали эту цифру в 20 процентов.
Несмотря на это многообещающее открытие, авторы предупреждают, что показатели очистки в развивающихся странах все еще очень низкие. Исследование опубликовано в открытом доступе в журнале Earth System Science Data.
Люди и фабрики производят огромное количество сточных вод в день. При неправильном сборе и очистке сточные воды могут нести серьезную угрозу здоровью человека и окружающей среде. Авторы использовали национальную статистику для оценки объемов производства, сбора, очистки и повторного использования сточных вод.
Хотя результаты показывают более оптимистичный прогноз по сравнению с предыдущими работами, авторы подчеркивают, что проблемы все еще существуют.
«Мы видим, и это особенно касается развивающихся стран, в которых население растет быстрыми темпами, что показатели очистки отстают. В этих странах производство сточных вод, вероятно, будет расти более быстрыми темпами, чем нынешнее развитие инфраструктуры сбора и очистки. Это создает серьезные угрозы как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Впереди еще долгий путь», — пишет Джонсон.
Исследователи отмечают, что основной проблемой для развивающихся стран является отсутствие финансовых ресурсов для создания инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод. Эта проблема особенно актуальна, поскольку передовые технологии очистки могут быть крайне дорогими. Однако авторы видят возможное решение проблемы в повторном использовании потоков сточных вод.
Повторное использование очищенных сточных вод уже является важным источником воды для орошения во многих засушливых странах, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Однако в настоящее время повторно используется только 11% сточных вод, производимых во всем мире, что указывает на большие возможности для расширения этого показателя.
«Сточные воды также обладают большим потенциалом в качестве источника питательных веществ и энергии. Признание сточных вод в качестве ресурса, а не отходов, будет ключом к продвижению улучшенных методов очистки», — пишут авторы работы.
Команда подчеркивает важность надлежащего мониторинга станций очистки, сопровождаемого строгим законодательством и нормативными актами, для обеспечения безопасного повторного использования сточных вод.