Ежегодно в мире образуется 359 млрд кубометров сточных вод. Сколько из них подвергается очистке?

Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета и Университета Организации Объединенных Наций, показывает, что на сегодняшний день около половины сточных вод в мире подвергается очистке. Предыдущие исследования оценивали эту цифру в 20 процентов.

Несмотря на это многообещающее открытие, авторы предупреждают, что показатели очистки в развивающихся странах все еще очень низкие. Исследование опубликовано в открытом доступе в журнале Earth System Science Data.

Люди и фабрики производят огромное количество сточных вод в день. При неправильном сборе и очистке сточные воды могут нести серьезную угрозу здоровью человека и окружающей среде. Авторы использовали национальную статистику для оценки объемов производства, сбора, очистки и повторного использования сточных вод.