Февраль 2021 года стал самым холодным месяцем за последние 7 лет

Февраль 2021 года был самым холодным месяцем на планете с 2014 года. Эксперты связывают это с явлением Ла-Нинья в тропических водах Тихого океана и экстремально низкими температурами, наблюдавшимися на большей части Северной Америки и на севере Азии.

Однако весь зимний период, напротив, стал одним из самых теплых в истории. Период с декабря 2020 года по февраль 2021 года занимает восьмое место среди самых мягких зим за 142 года наблюдений.

Средняя глобальная температура поверхности суши и океана в прошлом месяце была на 0,65 градуса Цельсия выше среднего значения в ХХ веке, что делает его 16-м самым теплым февралем за всю историю наблюдений на земном шаре, но все же самым холодным с 2014 года.

Восточная Канада, большая часть Европы, Южная и Северо-Восточная Азия в феврале столкнулись с повышенными температурными значениями, однако в большей части Северной Америки, Скандинавии и Северной Азии температура была на три градуса по Цельсию ниже средних значений.