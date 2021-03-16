Февраль 2021 года стал самым холодным месяцем за последние 7 лет

Февраль 2021 года был самым холодным месяцем на планете с 2014 года. Эксперты связывают это с явлением Ла-Нинья в тропических водах Тихого океана и экстремально низкими температурами, наблюдавшимися на большей части Северной Америки и на севере Азии.
Однако весь зимний период, напротив, стал одним из самых теплых в истории. Период с декабря 2020 года по февраль 2021 года занимает восьмое место среди самых мягких зим за 142 года наблюдений.
Средняя глобальная температура поверхности суши и океана в прошлом месяце была на 0,65 градуса Цельсия выше среднего значения в ХХ веке, что делает его 16-м самым теплым февралем за всю историю наблюдений на земном шаре, но все же самым холодным с 2014 года.
Восточная Канада, большая часть Европы, Южная и Северо-Восточная Азия в феврале столкнулись с повышенными температурными значениями, однако в большей части Северной Америки, Скандинавии и Северной Азии температура была на три градуса по Цельсию ниже средних значений.
Для Северной Америки этот февраль стал самым холодным с 1994 года, для Океании — с 2012 года. В Южной Америке и странах Карибского бассейна наблюдались средние значения температур.
В Северной Америке наблюдался четвертый по величине снежный покров в феврале за всю историю наблюдений, а в Евразии — 14-й по величине. В Арканзасе, Айове, Канзасе, Миссури, Небраске и Оклахоме февраль 2021 года вошел в десятку самых холодных за всю историю наблюдений.
Февраль также принес в Техас самый холодный воздух с 1989 года, и многие регионы, в том числе Остин и Уэйко, установили рекорды по самой длинной полосе отрицательных температур. По данным Департамента здравоохранения Техаса, сильнейшая зимняя буря, обрушившаяся на штат, привела к гибели 57 человек.