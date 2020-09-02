Французские виноделы собрали самый ранний урожай с 1556 года
Регулярные записи о сборе урожая в Бургундии ведутся с 1371 года. Согласно записям тех лет, в 1556 году виноделам пришлось начать сбор винограда 16 августа, тогда как во все последующие годы он поспевал значительно позже.
С 1371 по 1987 год виноград собирался в среднем с 28 сентября, однако в последующие годы экстремально жаркая погода вынуждала виноделов начинать сбор урожая раньше.
Джером Ноэль-Бутон, управляющий местным виноградником Domaine De La Folie, заявил, что 2020 год стал беспрецедентным с точки зрения раннего сбора урожая.
Однако Джером не видит в этом ничего плохого. В этом году сбор винограда начался 24 августа, и Ноэль-Бутон ожидает, что это будет хороший винтаж. Владелец винограда утверждает, что волны тепла и ранний урожай сделали его вино только вкуснее, по сравнению с винами других регионов.
Климатолог Кристиан Пфистер из Центра изменения климата в Бернском университете говорит, что случаи ранних урожаев между 1354 и 1719 бывали в среднем каждые 17 лет, однако затем их периодичность упала до 67 лет. В ХХ веке до 1987 года лишь в 1947 и 1976 годах виноделам приходилось собирать урожай в августе.
Он упоминает, что помимо 1556 года необычно ранние сборы урожая случались в 1473 и 1540 годах. В 1540 году в Европе была такая засуха, что в некоторых регионах вино стало стоить дешевле, чем вода. Тогда сбор урожая в Бургундии начался 20 августа, но и к этому сроку плоды на гроздьях превращались в изюм.
В начале августа Департамент статистики сельского хозяйства Франции отметил, что нынешний год подарил один из самых теплых весенних сезонов за 100 лет, что сказалось на скорости созревания винограда.
В отчете департамента говорится, что «многие виноградники процветают в этом благоприятном климате», однако другие страдают от высоких температур и засушливой почве.
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