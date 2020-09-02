Французские виноделы собрали самый ранний урожай с 1556 года

Регулярные записи о сборе урожая в Бургундии ведутся с 1371 года. Согласно записям тех лет, в 1556 году виноделам пришлось начать сбор винограда 16 августа, тогда как во все последующие годы он поспевал значительно позже.

С 1371 по 1987 год виноград собирался в среднем с 28 сентября, однако в последующие годы экстремально жаркая погода вынуждала виноделов начинать сбор урожая раньше.

Джером Ноэль-Бутон, управляющий местным виноградником Domaine De La Folie, заявил, что 2020 год стал беспрецедентным с точки зрения раннего сбора урожая.