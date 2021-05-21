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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Экология и климат

Где находятся самое жаркое и самое холодное места на Земле?

Анастасия Баринова
21 мая 2021
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Пустыня Деште-Лут
Фото: NASA
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Парк Сагуаро на территории пустыни Сонора
Фото: Joe Parks/Wikipedia
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Цайдамская котловина
Фото: NASA
Климатологи NASA применили для оценки новую методику.

Калифорнийская Долина Смерти считается самым жарким местом на Земле: здесь была зафиксирована температура 54,4°C, что может быть высочайшим показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете. Исследователи из NASA готовы обновить рекорд, предложив другую шкалу оценки. По их мнению, важнее температура не воздуха, а нагретой поверхности.

Долина Смерти
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И с этой точки зрения две пустыни: иранская Деште-Лут и североамериканская Сонора – выходят на первое место. Согласно спутниковым данным за последние два десятилетия, земля в этих регионах иногда может нагреваться до +80,8°C.

Чаще всего это происходит в Деште-Луте: этот участок расположен между горным массивом, который задерживает горячий воздух над дюнами, усыпанными черной вулканической породой, поглощающей солнечные лучи. Ученые давно собирают здесь данные, и еще в 2005 году была зафиксирована температура поверхности +70,7°C. В течение следующих лет специалисты NASA совершенствовали аппаратуру, и более точные измерения дали результат на десять градусов выше.

Новые технологии также позволили уточнить район с самым большим суточным перепадом температур: это Цайдамская котловина в Китае, где в течение одного дня разница может составлять 81,8°C.

А самым холодным местом на планете остается Антарктида с минимумом -110,9°C, что на 20 градусов ниже, чем давали предыдущие оценки. Входящий солнечный свет здесь слаб сам по себе и, к тому же, он отражается от снега и льда. Свое влияние оказывают и сильные ветры, и области низкого давления.

На основе полученных данных климатологи планируют исследовать остальные участки суши, особенно удаленные от метеостанций. Узнайте о самом сухом месте на планете.

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