Глобальное потепление: 4 угрозы Арктике
1. Таяние вечной мерзлоты
Оттаивание мерзлоты создает сразу несколько проблем.
Во-первых, происходит выброс парниковых газов (метана и органического углерода), законсервированных в земле.
Вечная мерзлота содержит почти в два раза больше углерода, чем сейчас находится в атмосфере. Если его освободить, средняя температура Земли повысится, что ускорит глобальное потепление.
Во-вторых, оттаивание мерзлоты делает почву мягкой и зыбкой, провоцирует разрушение горных пород и оползни, которые, в свою очередь, могут вызвать цунами. Все это угрожает дикой природе, жилой, транспортной и промышленной инфраструктуре. Здания, построенные несколько десятилетий назад, не были рассчитаны на резкое повышение температур. Потепление климата приводит к просадке свай, деформации зданий и дорог и в итоге к техногенным катастрофам.
В-третьих, оттаивание захоронений животных может привести к инфекционным вспышкам. Например, в 2002 году из-за сокращения арктического льда появился смертельный для морских котиков вирус чумы морских свиней (PDV). Он вызвал гибель тысячи особей.
2. Нарушение экосистемы
Увеличение средних температур в Арктике приводит к изменениям растительности и нарушениям естественных циклов и рациона питания у животных. Популяция полярных медведей может оказаться под угрозой вымирания из-за сокращения численности тюленей – основы рациона белого медведя. В свою очередь, сокращение популяции тюленей вызвано исчезновением ледового покрова. Тюлени адаптированы к тому, чтобы размножаться на льду, и потепление ставит под угрозу их выживание.
3. Разрушение традиционного уклада коренных народов Севера
Потепление в Арктике приводит к исчезновению множества видов мхов и лишайников, которыми питаются северные олени, затоплению пастбищ и образованию болотистой местности. Такие перемены угрожают популяции оленей и создают проблемы для коренных жителей Севера, чья жизнь во многом зависит от оленеводства. Оленеводы будут вынуждены кормить свои стада производственными кормами, закупка которых в долгосрочной перспективе невыгодна и нецелесообразна.
А вот рыболовный потенциал у берегов Арктики может увеличиться. Из-за повышения температуры в море рыба перемещается на север в поисках более холодной воды. По мере таяния морского льда доступ к коммерческому рыболовству на Севере будет расширяться.
4. Энергопереход и экономическая нестабильность
Сегодня 10 процентов мировой добычи нефти и 25 процентов добычи газа приходится на арктические регионы. Глобальный тренд на переход на возобновляемую энергию повлечет снижение спроса на углеводороды и поставит под угрозу экономическую стабильность региона. Отток инвестиций и сокращение рабочих мест на Севере негативно скажется на благосостоянии местных жителей. Важно развивать в регионе другие направления для экономического развития. Это может быть туризм, новые индустрии, например, мусороперерабатывающие заводы или мощные дата-центры, которым низкие температуры позволяют использовать меньше энергии для охлаждения.
Как спасти Арктику?
Изменения, происходящие в Арктике, неизбежны. Сейчас необходимо направить усилия на замедление процессов, вызванных глобальным потеплением, и на адаптацию жизни к новым условия. У устойчивого развития есть три столпа – экологический, социальный и финансовый. Развитие Арктики возможно только при должном внимании ко всем трем направлениям.
Если мы говорим про переход на возобновляемую энергию, то должны учитывать важный социальный аспект, связанный с оленеводством. С одной стороны, установка ветровых турбин принесет дополнительные инвестиции и создаст рабочие места. С другой – она может сделать пастбища непригодными для оленей и нарушить их миграционные маршруты между зимними и летними пастбищами. Все эти вопросы необходимо учитывать при разработке стратегии перехода на возобновляемую энергию. И одной из ключевых задач в этом процессе является активное участие коренных народов в принятии решений.
Сокращение морского пути для грузоперевозок между континентами – это также новая экономическая возможность для региона. Но реализация этой возможности связана с созданием масштабной инфраструктуры — портов, автомагистралей, систем связи. Разработка подобных проектов должна обязательно происходить с учетом защиты окружающей среды и традиционного уклада жизни коренных народов. Также при любом новом строительстве важно учитывать риски, связанные с таянием вечной мерзлоты, и использовать новые технологии, которые будут готовы к изменению условий
Так как Арктика – это регион, изменения в котором влияют на весь мир, проработка решений, новых программ и стратегий должна проводиться в рамках международного сотрудничества. Одной из ключевых межправительственных организаций, занимающихся вопросами Арктики, является Арктический совет. В него входит восемь арктических государств и 38 наблюдателей, цель которых — налаживать международное сотрудничество в вопросах защиты экологии Арктики и ее устойчивого развития.
В 2021 году Россия на два года стала председателем Арктического совета, и для страны это возможность привлечь внимание к проблемам Арктики и сосредоточить усилия международного сообщества на их решении.
На Ямале завершил свою работу Международный Форум молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts», куда приехали 100 участников из 18 стран. В течение нескольких дней они работали над совместными проектами по развитию Арктики в области экологии, урбанистики, социального предпринимательства и волонтерства. Такие мероприятия помогают создавать международные сообщества, в которых неравнодушные к проблемам Арктики люди могут обмениваться идеями, делиться опытом и экспертизой, находить партнеров и собирать команды для реализации своих планов.
Елизавета Маслова
биоинженер-генетик, эксперт в области устойчивого развития и спикер Международного Форума молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts».