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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Экология и климат

Глобальное потепление: 4 угрозы Арктике

Елизавета Маслова
10 декабря 2021
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На Шпицбергене среднегодовая температура повысилась на 5,6 °C с 1961 года.
Фото: forestspider | Фотохостинг nat-geo.ru
Арктический регион наиболее чувствителен к глобальному потеплению. Повышение температуры воздуха в Арктике происходит в три раза быстрее, чем в среднем в мире. Какие угрозы таит в себе «размораживание» Арктики и почему эти угрозы касаются всей планеты?

1. Таяние вечной мерзлоты

Оттаивание мерзлоты создает сразу несколько проблем. 

Во-первых, происходит выброс парниковых газов (метана и органического углерода), законсервированных в земле.

Вечная мерзлота содержит почти в два раза больше углерода, чем сейчас находится в атмосфере. Если его освободить, средняя температура Земли повысится, что ускорит глобальное потепление.

Во-вторых, оттаивание мерзлоты делает почву мягкой и зыбкой, провоцирует разрушение горных пород и оползни, которые, в свою очередь, могут вызвать цунами. Все это угрожает дикой природе, жилой, транспортной и промышленной инфраструктуре. Здания, построенные несколько десятилетий назад, не были рассчитаны на резкое повышение температур. Потепление климата приводит к просадке свай, деформации зданий и дорог и в итоге к техногенным катастрофам.

В-третьих, оттаивание захоронений животных может привести к инфекционным вспышкам. Например, в 2002 году из-за сокращения арктического льда появился смертельный для морских котиков вирус чумы морских свиней (PDV). Он вызвал гибель тысячи особей.

Кольская тундра.
Олег Раков | Фотохостинг nat-geo.ru Заболоченное озеро в заполярной тундре Кольского полуострова.

2. Нарушение экосистемы

Увеличение средних температур в Арктике приводит к изменениям растительности и нарушениям естественных циклов и рациона питания у животных. Популяция полярных медведей может оказаться под угрозой вымирания из-за сокращения численности тюленей основы рациона белого медведя. В свою очередь, сокращение популяции тюленей вызвано исчезновением ледового покрова. Тюлени адаптированы к тому, чтобы размножаться на льду, и потепление ставит под угрозу их выживание.

3. Разрушение традиционного уклада коренных народов Севера

Потепление в Арктике приводит к исчезновению множества видов мхов и лишайников, которыми питаются северные олени, затоплению пастбищ и образованию болотистой местности. Такие перемены угрожают популяции оленей и создают проблемы для коренных жителей Севера, чья жизнь во многом зависит от оленеводства. Оленеводы будут вынуждены кормить свои стада производственными кормами, закупка которых в долгосрочной перспективе невыгодна и нецелесообразна. 

А вот рыболовный потенциал у берегов Арктики может увеличиться. Из-за повышения температуры в море рыба перемещается на север в поисках более холодной воды. По мере таяния морского льда доступ к коммерческому рыболовству на Севере будет расширяться.

Северный олень. Фото: Эльвира Р.
Эльвира Р. | Фотохостинг nat-geo.ru Северный олень.

4. Энергопереход и экономическая нестабильность

Сегодня 10 процентов мировой добычи нефти и 25 процентов добычи газа приходится на арктические регионы. Глобальный тренд на переход на возобновляемую энергию повлечет снижение спроса на углеводороды и поставит под угрозу экономическую стабильность региона. Отток инвестиций и сокращение рабочих мест на Севере негативно скажется на благосостоянии местных жителей. Важно развивать в регионе другие направления для экономического развития. Это может быть туризм, новые индустрии, например, мусороперерабатывающие заводы или мощные дата-центры, которым низкие температуры позволяют использовать меньше энергии для охлаждения.

Как спасти Арктику?

Изменения, происходящие в Арктике, неизбежны. Сейчас необходимо направить усилия на замедление процессов, вызванных глобальным потеплением, и на адаптацию жизни к новым условия. У устойчивого развития есть три столпа экологический, социальный и финансовый. Развитие Арктики возможно только при должном внимании ко всем трем направлениям.

Если мы говорим про переход на возобновляемую энергию, то должны учитывать важный социальный аспект, связанный с оленеводством. С одной стороны, установка ветровых турбин принесет дополнительные инвестиции и создаст рабочие места. С другой она может сделать пастбища непригодными для оленей и нарушить их миграционные маршруты между зимними и летними пастбищами. Все эти вопросы необходимо учитывать при разработке стратегии перехода на возобновляемую энергию. И одной из ключевых задач в этом процессе является активное участие коренных народов в принятии решений.

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Сокращение морского пути для грузоперевозок между континентами это также новая экономическая возможность для региона. Но реализация этой возможности связана с созданием масштабной инфраструктуры портов, автомагистралей, систем связи. Разработка подобных проектов должна обязательно происходить с учетом защиты окружающей среды и традиционного уклада жизни коренных народов. Также при любом новом строительстве важно учитывать риски, связанные с таянием вечной мерзлоты, и использовать новые технологии, которые будут готовы к изменению условий

Так как Арктика это регион, изменения в котором влияют на весь мир, проработка решений, новых программ и стратегий должна проводиться в рамках международного сотрудничества. Одной из ключевых межправительственных организаций, занимающихся вопросами Арктики, является Арктический совет. В него входит восемь арктических государств и 38 наблюдателей, цель которых налаживать международное сотрудничество в вопросах защиты экологии Арктики и ее устойчивого развития.

В 2021 году Россия на два года стала председателем Арктического совета, и для страны это возможность привлечь внимание к проблемам Арктики и сосредоточить усилия международного сообщества на их решении.

На Ямале завершил свою работу Международный Форум молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts», куда приехали 100 участников из 18 стран. В течение нескольких дней они работали над совместными проектами по развитию Арктики в области экологии, урбанистики, социального предпринимательства и волонтерства. Такие мероприятия помогают создавать международные сообщества, в которых неравнодушные к проблемам Арктики люди могут обмениваться идеями, делиться опытом и экспертизой, находить партнеров и собирать команды для реализации своих планов.

Автор
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Елизавета Маслова

биоинженер-генетик, эксперт в области устойчивого развития и спикер Международного Форума молодых лидеров стран Арктического совета «ICE: Inspiration. Communication. Efforts».

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