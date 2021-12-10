Глобальное потепление: 4 угрозы Арктике

Оттаивание мерзлоты создает сразу несколько проблем.

Во-первых, происходит выброс парниковых газов (метана и органического углерода), законсервированных в земле.

Вечная мерзлота содержит почти в два раза больше углерода, чем сейчас находится в атмосфере. Если его освободить, средняя температура Земли повысится, что ускорит глобальное потепление.

Во-вторых, оттаивание мерзлоты делает почву мягкой и зыбкой, провоцирует разрушение горных пород и оползни, которые, в свою очередь, могут вызвать цунами. Все это угрожает дикой природе, жилой, транспортной и промышленной инфраструктуре. Здания, построенные несколько десятилетий назад, не были рассчитаны на резкое повышение температур. Потепление климата приводит к просадке свай, деформации зданий и дорог и в итоге к техногенным катастрофам.

В-третьих, оттаивание захоронений животных может привести к инфекционным вспышкам. Например, в 2002 году из-за сокращения арктического льда появился смертельный для морских котиков вирус чумы морских свиней (PDV). Он вызвал гибель тысячи особей.