Гниющие деревья высвобождают почти 11 гигатонн углерода ежегодно

Глобальный исследовательский проект охватил 55 лесных территорий на шести континентах. Команда изучила древесину более 140 видов деревьев, чтобы определить влияние климата на скорость разложения.

«Мы обнаружили, что скорость разложения и участие насекомых сильно зависят от климата и будут увеличиваться с повышением температуры. Более высокие уровни осадков ускоряют разложение в более теплых регионах и замедляют его в регионах с более низкими температурами», — говорит Линденмайер.

На тропические леса приходится 93% всего углерода, выделяемого мертвой древесиной из-за их высокой древесной массы и быстрых темпов разложения.

«Это исследование продемонстрировало, что как изменение климата, так и исчезновение насекомых могут изменить разложение древесины и, следовательно, круговорот углерода и питательных веществ во всем мире», — заключают авторы работы.