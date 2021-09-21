Гниющие деревья высвобождают почти 11 гигатонн углерода ежегодно

Согласно новому исследованию международной группы ученых, гниющая древесина ежегодно выделяет около 10,9 гигатонн углерода во всем мире. Это примерно эквивалентно 115% выбросов ископаемого топлива.
Соавтор исследования, профессор Дэвид Линденмайер из Австралийского национального университета (ANU) говорит, что ученые впервые смогли количественно оценить вклад мертвой древесины в глобальный углеродный цикл.
По словам профессора, разложение происходит под действием естественных процессов, включая температуру и насекомых. «Разложение древесины и переработка этих питательных веществ — критически важный процесс в лесах», — отмечает Линденмайер.
Исследование показало, что разложение не может происходить без таких насекомых как усачи-дровосеки (семейство Cerambycidae).
Глобальный исследовательский проект охватил 55 лесных территорий на шести континентах. Команда изучила древесину более 140 видов деревьев, чтобы определить влияние климата на скорость разложения.
«Мы обнаружили, что скорость разложения и участие насекомых сильно зависят от климата и будут увеличиваться с повышением температуры. Более высокие уровни осадков ускоряют разложение в более теплых регионах и замедляют его в регионах с более низкими температурами», — говорит Линденмайер.
На тропические леса приходится 93% всего углерода, выделяемого мертвой древесиной из-за их высокой древесной массы и быстрых темпов разложения.
«Это исследование продемонстрировало, что как изменение климата, так и исчезновение насекомых могут изменить разложение древесины и, следовательно, круговорот углерода и питательных веществ во всем мире», — заключают авторы работы.