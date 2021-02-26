Гольфстрим переживает рекордное замедление за 1000 лет

Предыдущие исследования Рамсторфа и его коллег показали замедление океанического течения примерно на 15 процентов с середины ХХ века. Они связали это с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, но надежная картина долгосрочного развития явления до сих пор не была изучена.

«Впервые мы объединили ряд предыдущих исследований и обнаружили, что они дают последовательную картину эволюции Гольфстрима за последние 1600 лет. Результаты исследования показывают, что он был относительно стабильным до конца XIX века. С окончанием локального ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали замедляться, а с середины ХХ века последовало следующее, более резкое замедление», — объясняет Рамсторф.

Поскольку текущие прямые измерения Гольфстрима начались только в 2004 году, исследователи применили косвенный подход, используя так называемые предварительные данные, чтобы узнать больше о долгосрочной перспективе замедления потока. Предварительные данные, как свидетельства прошлого, состоят из информации, собранной из природных архивов окружающей среды. В их числе кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, а также исторические данные — например, из судовых журналов.