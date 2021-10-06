Горная метеостанция в Чили следит за ледником

Рано утром на высоте чуть более 5800 метров на горе Тупунгато в Чили неожиданно разразилась буря.

Метель бушевала страшная – палатку не открыть. Бейкер Перри, климатолог из Аппалачского университета штата Северная Каролина, вспоминает об этом с философским спокойствием: «Горы прекрасны в том числе благодаря подобным трудностям. И это одна из причин, по которой в этих краях не так много метеостанций».

Перри – один из руководителей международной команды, которая в феврале отправилась в двухнедельное восхождение, чтобы установить метеостанцию (самую высокую в Южном и Западном полушариях) близ вершины Тупунгато, спящего вулкана в Южных Андах, на границе Чили и Аргентины. Экспедиция была организована Национальным географическим обществом совместно с программой Perpetual Planet компании Rolex.

Благодаря полученным данным о температуре, скорости ветра и толщине снежного покрова, ученые надеются лучше понять, что ждет центральную часть Чили и столицу страны Сантьяго. По мере изменения климата регион подвергается все более частым и жестоким засухам – и теряет запасы пресной воды, которые содержатся в ледниках и снежном покрове.

«Ставки сейчас высоки, – говорит британский участник экспедиции Том Мэтьюз, климатолог из Университета Лафборо. – Горные водные запасы – часть сложной системы, и мы очень мало знаем о том, как она может реагировать на потепление климата».

Тупунгато – шестая по высоте вершина Чили и самая высокая гора в бассейне реки Майпо, который снабжает водой 6,7 миллиона человек, живущих в Сантьяго и его окрестностях. Имея более точные данные о том, сколько осадков выпадает на горных вершинах вроде Тупунгато, власти будут знать, сколько воды потребуется жителям в тот или иной год.

«Я изучаю ледники с 1982 года. За это время мы зафиксировали огромные изменения», – говорит один из руководителей экспедиции Джино Касасса, глава департамента по изучению ледников правительства Чили.

По словам Касассы, в засушливый год две трети воды, питающей реку Майпо в конце лета, поступает из ледников, которые продолжают таять.

Для центральной части Чили характерен средиземноморский климат. Этот регион расположен к югу от пустыни Атакама, самого засушливого – если не считать полярных зон – места на Земле, и зажат между горным хребтом Анд и Тихим океаном. Чилийцы привыкли к засушливым годам; 2010-й был одним из таких. Но и в 2011-м, а затем в 2012 и 2013 годах осадков выпало мало.