Горная метеостанция в Чили следит за ледником
Рано утром на высоте чуть более 5800 метров на горе Тупунгато в Чили неожиданно разразилась буря.
Метель бушевала страшная – палатку не открыть. Бейкер Перри, климатолог из Аппалачского университета штата Северная Каролина, вспоминает об этом с философским спокойствием: «Горы прекрасны в том числе благодаря подобным трудностям. И это одна из причин, по которой в этих краях не так много метеостанций».
Перри – один из руководителей международной команды, которая в феврале отправилась в двухнедельное восхождение, чтобы установить метеостанцию (самую высокую в Южном и Западном полушариях) близ вершины Тупунгато, спящего вулкана в Южных Андах, на границе Чили и Аргентины. Экспедиция была организована Национальным географическим обществом совместно с программой Perpetual Planet компании Rolex.
Благодаря полученным данным о температуре, скорости ветра и толщине снежного покрова, ученые надеются лучше понять, что ждет центральную часть Чили и столицу страны Сантьяго. По мере изменения климата регион подвергается все более частым и жестоким засухам – и теряет запасы пресной воды, которые содержатся в ледниках и снежном покрове.
«Ставки сейчас высоки, – говорит британский участник экспедиции Том Мэтьюз, климатолог из Университета Лафборо. – Горные водные запасы – часть сложной системы, и мы очень мало знаем о том, как она может реагировать на потепление климата».
Тупунгато – шестая по высоте вершина Чили и самая высокая гора в бассейне реки Майпо, который снабжает водой 6,7 миллиона человек, живущих в Сантьяго и его окрестностях. Имея более точные данные о том, сколько осадков выпадает на горных вершинах вроде Тупунгато, власти будут знать, сколько воды потребуется жителям в тот или иной год.
«Я изучаю ледники с 1982 года. За это время мы зафиксировали огромные изменения», – говорит один из руководителей экспедиции Джино Касасса, глава департамента по изучению ледников правительства Чили.
По словам Касассы, в засушливый год две трети воды, питающей реку Майпо в конце лета, поступает из ледников, которые продолжают таять.
Для центральной части Чили характерен средиземноморский климат. Этот регион расположен к югу от пустыни Атакама, самого засушливого – если не считать полярных зон – места на Земле, и зажат между горным хребтом Анд и Тихим океаном. Чилийцы привыкли к засушливым годам; 2010-й был одним из таких. Но и в 2011-м, а затем в 2012 и 2013 годах осадков выпало мало.
К 2015 году Гарро и его чилийские коллеги определили, что в регионе случилась так называемая мегазасуха: она задержалась уже более чем на десять лет. В среднем начиная с 2010-го, здесь ежегодно выпадает на треть меньше среднегодовой нормы осадков. В 2019 году, самом суровом с начала засухи, выпало менее четверти обычного количества.
По словам Гарро, разброс показателей общего объема осадков по десятилетиям – естественное явление, но нет никаких сомнений в том, что изменение климата вносит свой вклад в мегазасуху. В целом ожидается, что засушливые регионы станут еще более засушливыми, а влажные – более влажными. Опыт Чили лишь подтверждает это: хотя здесь и раньше случались засухи, ни одна из них не была настолько сильной и не продолжалась так долго. Повышение среднемировой температуры изменило сочетание погодных факторов, которые ранее способствовали выпадению осадков, и, согласно компьютерным моделям, сложившееся сочетание факторов, вероятно, сохранится.
Это плохая новость для центральной части Чили, где обеспечение пресной водой зависит от ее горных запасов, питающих бассейн реки Майпо. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале Nature в 2019 году, горные запасы пресной воды по всему миру, от Анд до Гималаев, находятся под угрозой в связи с климатическими изменениями.
Метеостанция, установленная Перри и Мэтьюзом два года назад на Эвересте, остается самой высокой в мире. А последней на сегодня экспедицией Национального географического общества по изучению климата и изменений окружающей среды в наиболее уязвимых экосистемах Земли стала как раз поездка в Чили.
National Geographic Россия №213, октябрь 2021Подробнее об этом номере
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