Граффити очищают воздух в мегаполисе: опыт Будапешта

В Венгрии уже 15 лет работает арт-группа Neopaint Works, которая в основном занималась «нарисованной вручную рекламой». Изучая самые разные современные тенденции декоративной живописи, ее специалисты придумали изящное решение, которое не просто украсит город, но и пойдет на благо экологии.
Некоторое время назад была изобретена фотокаталитическая краска: под действием света активируется входящий в ее состав пигмент, который начинает непрерывно разрушать летучие органические субстанции, уменьшая тем самым вредные соединения, находящиеся в воздухе. Существует несколько брендов, и экологически ответственные дизайнеры уже используют эти материалы, а теперь на основе этой технологий появились граффити.
Художники из Neopaint Works нарисовали на стене одного из зданий в столичном районе Эржебетварош пейзаж. Площадь работы составляет 500 м2, и, по утверждениям ее авторов, ее эффект сопоставим с пятью сотнями настоящих деревьев! Вещество, составляющее основу красок, фильтрует воздух при взаимодействии с ним.
Такие граффити не могут заменить парковые зоны в городах; проект в первую очередь призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зеленых насаждений. Между тем даже одиночно стоящее дерево — а для его высадки всегда можно найти место — способно существенно снижать температуру в раскаленном от жары мегаполисе.