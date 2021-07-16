Граффити очищают воздух в мегаполисе: опыт Будапешта

В Венгрии уже 15 лет работает арт-группа Neopaint Works, которая в основном занималась «нарисованной вручную рекламой». Изучая самые разные современные тенденции декоративной живописи, ее специалисты придумали изящное решение, которое не просто украсит город, но и пойдет на благо экологии.

Некоторое время назад была изобретена фотокаталитическая краска: под действием света активируется входящий в ее состав пигмент, который начинает непрерывно разрушать летучие органические субстанции, уменьшая тем самым вредные соединения, находящиеся в воздухе. Существует несколько брендов, и экологически ответственные дизайнеры уже используют эти материалы, а теперь на основе этой технологий появились граффити.