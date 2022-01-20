Гринпис запустил петицию за отказ от развития атомной энергетики в России

Пока Европейская комиссия всерьёз рассматривает включение газовых и атомных станций на определённых условиях в инвестиционный список благоприятных для климата источников энергии, Гринпис просит Россию не идти по подобному ложному пути и дать правительству поручение разработать и реализовать меры поэтапного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива и атомной энергетики, говорится в сообщении организации.

«Строительство атомных электростанций из-за своей дороговизны и низкой скорости ввода мощностей тормозит развитие значительно более дешёвых и безопасных возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые уже в ближайшее время помогли бы заменить станции на угле, мазуте и газе, значительно сократив выбросы парниковых газов.

Мы требуем от Правительства приоритизировать развитие ВИЭ и, в частности, перенаправить государственные субсидии от атомных проектов на развитие чистых источников на основе энергии солнца, ветра, приливов, биогаза, геотермальных источников, малых ГЭС и накопителей энергии», — заявил руководитель направления «Климат и энергетика» российского отделения Гринпис Василий Яблоков.

Как отмечают в Гринпис, атомные электростанции (АЭС) не выбрасывают в атмосферу парниковые газы, но это не делает их безопаснее. Сами по себе АЭС не могут быть работоспособными, так как им для функционирования нужен обогащённый уран. Подвох кроется в том, что большой углеродный след оставляют не сами электростанции, а те предприятия, которые как раз и занимаются добычей и обогащением радиоактивного металла.