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Экология и климат

Гринпис запустил петицию за отказ от развития атомной энергетики в России

National Geographic Россия
20 января 2022
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Фото: Pixabay
Российское отделение организации направило обращение Правительству РФ с требованием перенаправить деньги на финансирование возобновляемых источников энергии.

Пока Европейская комиссия всерьёз рассматривает включение газовых и атомных станций на определённых условиях в инвестиционный список благоприятных для климата источников энергии, Гринпис просит Россию не идти по подобному ложному пути и дать правительству поручение разработать и реализовать меры поэтапного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива и атомной энергетики, говорится в сообщении организации.

«Строительство атомных электростанций из-за своей дороговизны и низкой скорости ввода мощностей тормозит развитие значительно более дешёвых и безопасных возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые уже в ближайшее время помогли бы заменить станции на угле, мазуте и газе, значительно сократив выбросы парниковых газов. 

Мы требуем от Правительства приоритизировать развитие ВИЭ и, в частности, перенаправить государственные субсидии от атомных проектов на развитие чистых источников на основе энергии солнца, ветра, приливов, биогаза, геотермальных источников, малых ГЭС и накопителей энергии», — заявил руководитель направления «Климат и энергетика» российского отделения Гринпис Василий Яблоков.

Как отмечают в Гринпис, атомные электростанции (АЭС) не выбрасывают в атмосферу парниковые газы, но это не делает их безопаснее. Сами по себе АЭС не могут быть работоспособными, так как им для функционирования нужен обогащённый уран. Подвох кроется в том, что большой углеродный след оставляют не сами электростанции, а те предприятия, которые как раз и занимаются добычей и обогащением радиоактивного металла. 

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Также в организации напоминают об авариях, последствия которых всегда бывают катастрофическими. 

«Взрывы на АЭС в Чернобыле и Фукусиме далеко не единственные в истории человечества, из-за которых сотни и тысячи квадратных километров территорий на десятки лет оказались загрязнены радионуклидами. Изменение климата в будущем может привести к росту числа наводнений, что в свою очередь опасно для станций, стоящих на побережьях. А те АЭС, что не расположены непосредственно рядом с водой, всё равно находятся в зоне риска из-за экстремальных температур, на которые конструкция изначально не была рассчитана», — говорится в сообщении Гринпис.

Кроме того, отмечают в организации, ни одна страна в мире пока не нашла эффективного способа утилизации отходов ядерного и топливного цикла. В основном они попадают в специальные временные хранилища, где сохраняется риск утечек радиоактивных отходов. 

Подписать петицию Гринпис можно здесь

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