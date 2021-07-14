Грозовой воротник под Калининградом: зрелищное явление

В курортном поселке Янтарный под Калининградом в эти дни – множество любителей пляжного отдыха. Здесь вода прогрелась до +22 °C, что почти не отличается, к примеру, от +24 °C в Барселоне. Гидрометцентр выпустил экстренное оповещение об аномально жаркой погоде в регионе, с отклонением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

При этом на западной периферии антициклона сухой перегретый континентальный воздух встречается с прохладной влагой Атлантики, и в результате бурной конвекции образуются редкие формы облаков. Свидетелями этого люди стали 13 июля, когда над морем завис так называемый грозовой воротник.