Грозовой воротник под Калининградом: зрелищное явление

В курортном поселке Янтарный под Калининградом в эти дни – множество любителей пляжного отдыха. Здесь вода прогрелась до +22 °C, что почти не отличается, к примеру, от +24 °C в Барселоне. Гидрометцентр выпустил экстренное оповещение об аномально жаркой погоде в регионе, с отклонением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.
При этом на западной периферии антициклона сухой перегретый континентальный воздух встречается с прохладной влагой Атлантики, и в результате бурной конвекции образуются редкие формы облаков. Свидетелями этого люди стали 13 июля, когда над морем завис так называемый грозовой воротник.
Этот тип облаков еще называют валовыми. Они формируются на переднем крае грозы, на высоте 100-2000 метров, где проходит граница атмосферных фронтов. В их образовании задействована ротация воздушных масс, вызванных морским бризом.
И хотя воздушные массы циркулируют вокруг горизонтальной оси, смерчи не формируются: вместо этого чаще всего возникает перепад давления и обильные ливни, как это и произошло в Янтарном.
Посмотрите на валовые облака в Швеции.