Илон Маск назначил приз $100 млн за создание технологии улавливания CO₂

Соревнование стартует 22 апреля, в День Земли, и продлится четыре года. Подать заявку могут отдельные участники и команды, исследователи и представители бизнеса.

Организаторы будут оценивать рабочие прототипы, способные удалять не менее тонны углерода в день с возможностью роста до гигатонны. У NASA есть пример, который помогает визуализировать величину гигатонны – она эквивалентна 10 тысячам полностью загруженным авианосцам США.

В соревновании будут учтены экологическая польза проекта, его экономика и долговечность.

Через 18 месяцев после старта судьи отберут 15 лучших команд и выделят им по миллиону долларов. По $200 тысяч получат 25 студенческих команд. Оставшиеся 80 миллионов долларов поделят победители. Обладатель главного приза получит $50 млн, второму месту достанется $20 млн, а третьему — $10 млн.

Полный список правил будет объявлен на старте конкурса.