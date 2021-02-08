Илон Маск назначил приз $100 млн за создание технологии улавливания CO₂
Американский предприниматель Илон Маск объявил о спонсировании международного конкурса XPRIZE Carbon Removal, который будет посвящен экономичным и эффективным способам удаления и хранения углекислого газа из атмосферы и океанов.
Призовой фонд конкурса составит 100 миллионов долларов и будет полностью финансироваться Фондом Илона Маска и самим бизнесменом. На странице проекта утверждается, что это крупнейший поощрительный приз в истории.
Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021
Соревнование стартует 22 апреля, в День Земли, и продлится четыре года. Подать заявку могут отдельные участники и команды, исследователи и представители бизнеса.
Организаторы будут оценивать рабочие прототипы, способные удалять не менее тонны углерода в день с возможностью роста до гигатонны. У NASA есть пример, который помогает визуализировать величину гигатонны – она эквивалентна 10 тысячам полностью загруженным авианосцам США.
В соревновании будут учтены экологическая польза проекта, его экономика и долговечность.
Через 18 месяцев после старта судьи отберут 15 лучших команд и выделят им по миллиону долларов. По $200 тысяч получат 25 студенческих команд. Оставшиеся 80 миллионов долларов поделят победители. Обладатель главного приза получит $50 млн, второму месту достанется $20 млн, а третьему — $10 млн.
Полный список правил будет объявлен на старте конкурса.