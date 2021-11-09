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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Экология и климат

Индийская река во власти токсичной пены: видео

Анастасия Баринова
09 ноября 2021
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Причиной стали сточные воды и промышленные отходы.

Джамна, одна из самых священных рек Индии, наполнилась ядовитой пеной. Это стало еще одной экологической проблемой, с которой в эти дни сталкиваются жители Дели, которые задыхаются от смога. Город и его окрестности окутаны туманом, и в данном случае это не только атмосферное явление: концентрация вредных частиц PM2,5 превышает нормы в 16 раз. Причиной стали пожары, которые устраивают фермеры на своих полях, а также шквал фейерверков. Несмотря на запрет всех этих действий, жители продолжают следовать устаревшим сельскохозяйственным и праздничным традициям.

Пена в реке оказалась как нельзя более некстати: сейчас в Индии отмечают чхатх: древний индуистский праздник, подразумевающий омовение в воде. Несмотря на токсичный состав пены, людей это от проведения ритуалов не остановило.

Загрязнение Джамны началось давно, и пена здесь появляется не в первый раз. В данном случае городское правительство возлагает вину на «тяжелые сточные воды и промышленные отходы», сброшенные на прошлой неделе в реку выше по течению.

Однако еще в правительственном отчете от 2020 года говорится, что качество воды в реке за последние пять лет «критически ухудшилось». Опасность представляет не только купание в ней — под угрозой система местного водоснабжения.

Посмотрите на такое же явление в другой части страны — штате Тамилнад.

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