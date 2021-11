Индийская река во власти токсичной пены: видео

Причиной стали сточные воды и промышленные отходы.

Джамна, одна из самых священных рек Индии, наполнилась ядовитой пеной. Это стало еще одной экологической проблемой, с которой в эти дни сталкиваются жители Дели, которые задыхаются от смога. Город и его окрестности окутаны туманом, и в данном случае это не только атмосферное явление: концентрация вредных частиц PM2,5 превышает нормы в 16 раз. Причиной стали пожары, которые устраивают фермеры на своих полях, а также шквал фейерверков. Несмотря на запрет всех этих действий, жители продолжают следовать устаревшим сельскохозяйственным и праздничным традициям. Пена в реке оказалась как нельзя более некстати: сейчас в Индии отмечают чхатх: древний индуистский праздник, подразумевающий омовение в воде. Несмотря на токсичный состав пены, людей это от проведения ритуалов не остановило.

Devotees performing Chhat Puja in Delhi are forced to take a dip in toxic Yamuna. Large number of people celebrate Chhat in Delhi and this shows his commitment towards providing facilities to those who observe the rituals. This is what Arvind Kejriwal has reduced Delhi to. Shame. pic.twitter.com/pLX669isGp — Amit Malviya (@amitmalviya) November 8, 2021

Загрязнение Джамны началось давно, и пена здесь появляется не в первый раз. В данном случае городское правительство возлагает вину на «тяжелые сточные воды и промышленные отходы», сброшенные на прошлой неделе в реку выше по течению.

Реклама

Однако еще в правительственном отчете от 2020 года говорится, что качество воды в реке за последние пять лет «критически ухудшилось». Опасность представляет не только купание в ней — под угрозой система местного водоснабжения.

What a beautiful sight from Delhi’s Yamuna river. Thanks to Kejriwal ji from importing snow directly from Rohtang Pass for the occasion of Chhatt Pooja. God bless him and every other environmentalist who fought day and night to save delhi from Air pollution caused by crackers. pic.twitter.com/lN4WFa2hjj — Madhur Singh (@ThePlacardGuy) November 8, 2021