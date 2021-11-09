Индийская река во власти токсичной пены: видео

Джамна, одна из самых священных рек Индии, наполнилась ядовитой пеной. Это стало еще одной экологической проблемой, с которой в эти дни сталкиваются жители Дели, которые задыхаются от смога. Город и его окрестности окутаны туманом, и в данном случае это не только атмосферное явление: концентрация вредных частиц PM2,5 превышает нормы в 16 раз. Причиной стали пожары, которые устраивают фермеры на своих полях, а также шквал фейерверков. Несмотря на запрет всех этих действий, жители продолжают следовать устаревшим сельскохозяйственным и праздничным традициям.

Пена в реке оказалась как нельзя более некстати: сейчас в Индии отмечают чхатх: древний индуистский праздник, подразумевающий омовение в воде. Несмотря на токсичный состав пены, людей это от проведения ритуалов не остановило.