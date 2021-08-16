Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных за всю историю наблюдений.

По данным NOAA, комбинированная температура суши и поверхности океана была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения ХХ века, что сделало этот июль самым жарким с момента начала ведения учета 142 года назад. Предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года и повторенный в 2019 и 2020 годах, был побит на одну сотую градуса.