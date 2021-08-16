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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Экология и климат

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

National Geographic Россия
16 августа 2021
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Фото: NOAA
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных за всю историю наблюдений. 

По данным NOAA, комбинированная температура суши и поверхности океана была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения ХХ века, что сделало этот июль самым жарким с момента начала ведения учета 142 года назад. Предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года и повторенный в 2019 и 2020 годах, был побит на одну сотую градуса. 

«Июль, как правило, является самым теплым месяцем в мире, но июль 2021 года превзошел все месяцы в истории. Этот новый рекорд подчеркивает тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для всего мира», – Рик Спинрад, администратор NOAA.
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Жарче всего в этом июле было в Азии, а также в Северной и Южной Америке и Африке. В Европе это был второй самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

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В Северном полушарии, где расположено 67,3% суши, температура поверхности Земли превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд от 2012 года.

Согласно первой части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК), опубликованного на прошлой неделе, нас ждут «невыразимые страдания»: Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее, и к 2030 году будет на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху. 

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