Из дерева создают прозрачный стеклоподобный материал

Отопление и охлаждение домов обходятся дорого, а неэффективные строительные материалы зачастую еще больше усугубляют углеродный след здания. Однако благодаря футуристическим строительным технологиям нового поколения, эти материалы могут быть значительно усовершенствованы.

Группа исследователей из Министерства сельского хозяйства США и нескольких исследовательских институтов говорят, что они разработали «прозрачную древесину» — стеклоподобный материал, почти полностью сделанный из деревьев, который, как они утверждают, прочнее, безопаснее, чем стекло, а также более экономичен и более эффективен с точки зрения термической защиты.

Эта перспективная концепция привлекла внимание множества исследовательских групп по всему миру, работающих над аналогичными технологиями.