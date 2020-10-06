Из дерева создают прозрачный стеклоподобный материал
Отопление и охлаждение домов обходятся дорого, а неэффективные строительные материалы зачастую еще больше усугубляют углеродный след здания. Однако благодаря футуристическим строительным технологиям нового поколения, эти материалы могут быть значительно усовершенствованы.
Группа исследователей из Министерства сельского хозяйства США и нескольких исследовательских институтов говорят, что они разработали «прозрачную древесину» — стеклоподобный материал, почти полностью сделанный из деревьев, который, как они утверждают, прочнее, безопаснее, чем стекло, а также более экономичен и более эффективен с точки зрения термической защиты.
Эта перспективная концепция привлекла внимание множества исследовательских групп по всему миру, работающих над аналогичными технологиями.
Проблема с обычным стеклом заключается в том, что оно является крайне плохим утеплителем, особенно в конфигурации из одного стекла. Согласно недавнему заявлению Министерства сельского хозяйства США (USDA), его производство может привести к значительному углеродному следу — выбросу около 25 000 тонн в год.
Исследователи утверждают, что благодаря их прозрачному дереву можно создать окна в пять раз более термически эффективные, чем аналоги из стекла.
Создание нового материала — также гораздо более экологичный процесс. Материал сделан из экологически чистого, быстрорастущего дерева бальзы (Ochroma). Дерево окисляется в специальной ванне для отбеливания, а затем пропитывается синтетическим полимером. Получающийся в результате материал не только практически прозрачен, но и ведёт себя больше как пластик — он гораздо лучше выдерживает удары, чем стекло, и имеет тенденцию гнуться и расщепляться, как дерево, вместо того, чтобы разбиваться на куски.
Цвет также произвел на USDA впечатление:
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