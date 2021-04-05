Из рыбных отходов планируют делать экологически чистый пластик

Исследователи из Американского химического общества работают над созданием материала из рыбных отходов, похожего на полиуретан. Эта разновидность пластика присутствует в огромном количестве изделий от обуви и одежды до холодильников и строительных материалов.

Но как и другие пластики, полиуретан способствует пластиковому загрязнению планеты. При его производстве используется сырая нефть, а также фосген, бесцветный и высокотоксичный газ. В результате синтеза образуются изоцианаты, сильнодействующие раздражители дыхательных путей, и конечный продукт с трудом разрушается в окружающей среде.

Ограниченное биоразложение, которое действительно происходит, может высвобождать канцерогенные соединения. Между тем растет спрос на более экологичные альтернативы. К настоящему времени уже разработаны полиуретаны, в производстве которых нефть была заменена маслом растительного происхождения.

Сегодня исследователи обсуждают разработку того, что, по их мнению, должно быть более безопасной, биоразлагаемой альтернативой, полученной из рыбных отходов — голов, костей, кожи и кишок, — которые в противном случае, вероятно, были бы выброшены.