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Экология и климат

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют десятки тысяч людей

Михаил Сысоев
30 сентября 2020
Aerial_view_of_SCU_Lightning_Complex_fires_(2020-08-20).jpg
The SCU (Santa Clara Unit) Lightning Complex fires
Фото: Wikimedia Commons
The_Hennessey_and_Spanish_Fires_burn_towards_Lake_Berryessa_on_Aug._18,_2020.jpg
LNU Lightning Complex fires
Фото: Wikimedia Commons
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The CZU Lightning Complex fires
Фото: Wikimedia Commons
Жители небезосновательно боятся за свои дома.

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в калифорнийских долинах Напа и Сонома в понедельник, 28 сентября. Это происходит из-за продолжающихся лесных пожаров, которые раздуваются сильными ветрами, раздирающими всемирно известный своими винами регион.

Под непрозрачным оранжевым небом и изнуряющей волной тепла виноградники были уничтожены, а здания опустошены пламенем, которое распространилось с «опасной скоростью» по 11 000 акров (4 500 гектаров) и не было локализовано вообще, сообщило государственное пожарное агентство Cal Fire.

Знаменитые винодельни Напы, такие как Chateau Boswell и часть Castello di Amorosa, уже были уничтожены; также были повреждены или разрушены здания на окраинах Санта-Роза, крупнейшего города калифорнийского округа Сонома.

«Вчера вечером мы спасли винодельню, но все остальное было потеряно», — Так Бекстоффер, президент виноградника площадью 20 акров недалеко от острова Святой Елены.
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Почти 34 тысячам жителей было приказано эвакуироваться, а еще около 14 тысячам — подготовиться к немедленному отъезду, поскольку «взрывной рост пожара» прожег сухую растительность и труднопроходимую гористую местность.

Было эвакуировано множество жителей Калистога, живописного поселка на вершине долины Напа, известного своими горячими источниками и стартовой площадкой для винных туров.

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Wikimedia Commons Лесные пожары в Калифорнии и Орегоне, снятые со спутника 10 сентября

Сиби Томпсон провела бессонные часы, наблюдая за пламенем вдалеке и складывая вещи в свою машину. Недавно установленные в Калистоге сирены прозвучали уже второй раз за ночь.

«Мы всю ночь могли наблюдать, как бушевало пламя, — рассказала Томпсон. — Единственное, что нам оставалось сделать, это посадить кошек в машину».

Ад угрожает общинам в Напе и соседней Сономе, которые ещё не отошли от разрушительных лесных пожаров в 2017 году, когда погибли 44 человека и были уничтожены тысячи зданий.

«Это будто вторая порция», — сказала Томпсон о повторном разрушении.

28 сентября скорость ветра достигала 88,5 км/ч. Шторм развевал угли, распространяя огни The Glass Fire — «Винного пожара» (англ. glass — бокал).

«[Ветры] ночью стабилизируются, что должно помочь в наших усилиях», — сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Более 1 000 пожарных сражались за то, чтобы взять под контроль пламя в регионе, который «подвергался ударам снова и снова», — сказал Ньюсом, который винит в серьезности недавних пожаров изменения климата.

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«Яблочный пожар» (Apple Fire)
Фото: Wikimedia Commons
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«Пожар Эльдорадо» (El Dorado Fire)
Фото: Wikimedia Commons
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«Озёрный пожар» (Lake Fire)
Фото: Wikimedia Commons

Сьюзи Филдер сбежала из своего дома на острове Святой Елены в округе Напа в 3:30 утра, после того, как в ее районе раздался сигнал тревоги. Она успела схватить со стены фотографию своих бабушек и дедушек и заранее приготовленную небольшую сумку с предметами первой необходимости.

«Этим утром я думала о том, что делать, если потеряешь все?» — рассказывает Филдер. Вернувшись из убежища в городе Напа незадолго до полудня, она обнаружила, что ее дом покрыт пеплом, обесточен, но невредим.

Ближайшая охваченная пламенем гора Спринг была едва видна из-за дыма, когда Филдер приступила к наведению порядка и уборке еды в морозильную камеру, работающую от генератора.

«Дорожную сумку» с предметами первой необходимости Филдер пока не планирует распаковывать. «Я собираюсь остаться, пока кто-нибудь не постучится в мою дверь и не скажет, что я должна уйти», — говорит жительница.

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Северный объединённый пожар (North Complex Fire)
Фото: Wikimedia Commons
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Loyalton Fire
Фото: Wikimedia Commons

Калифорния уже несколько месяцев борется с массивными лесными пожарами, вызванными засушливыми условиями, сильными сезонными ветрами и высокими температурами. Ньюсом предупредил, что Калифорния только «сейчас приближается к пику сезона лесных пожаров», поскольку ветры Санта-Ана дуют на юг в сторону Лос-Анджелеса, где ожидается еще одна сильная волна тепла.

Эвакуация осложнилась коронавирусом, который сильно ударил по Голден Стэйт. Отели и жилье в университетах используются как альтернатива массовым приютам.

По данным Cal Fire, в настоящее время горят пять из шести крупнейших лесных пожаров в Калифорнии. Сильные ветры усилили их, в том числе огромный Северный объединённый пожар, из-за которого 27 сентября было приказано провести новую эвакуацию недалеко от города Парадайз — места самого смертоносного современного пожара в Калифорнии в 2018 году.

Еще одно новое возгорание, Zogg Fire, начавшееся 27 сентября, уже охватило 15 000 акров земли и, как ожидается, сольется с Августовским объединённым пожаром с исторической для региона площадью 880 000 акров.

Кейл Кейси, представитель пожарных по борьбе с пожаром, сказал, что ветры ранее уже «уводили» пламя из замкнутых областей.

«После этого будет такой же день, как вчера (28 сентября), когда весь ад вырвется наружу», — заявил Кейси на виртуальной пресс-конференции.

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