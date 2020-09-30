Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют десятки тысяч людей

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в калифорнийских долинах Напа и Сонома в понедельник, 28 сентября. Это происходит из-за продолжающихся лесных пожаров, которые раздуваются сильными ветрами, раздирающими всемирно известный своими винами регион.

Под непрозрачным оранжевым небом и изнуряющей волной тепла виноградники были уничтожены, а здания опустошены пламенем, которое распространилось с «опасной скоростью» по 11 000 акров (4 500 гектаров) и не было локализовано вообще, сообщило государственное пожарное агентство Cal Fire.

Знаменитые винодельни Напы, такие как Chateau Boswell и часть Castello di Amorosa, уже были уничтожены; также были повреждены или разрушены здания на окраинах Санта-Роза, крупнейшего города калифорнийского округа Сонома.