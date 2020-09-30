Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют десятки тысяч людей
Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в калифорнийских долинах Напа и Сонома в понедельник, 28 сентября. Это происходит из-за продолжающихся лесных пожаров, которые раздуваются сильными ветрами, раздирающими всемирно известный своими винами регион.
Под непрозрачным оранжевым небом и изнуряющей волной тепла виноградники были уничтожены, а здания опустошены пламенем, которое распространилось с «опасной скоростью» по 11 000 акров (4 500 гектаров) и не было локализовано вообще, сообщило государственное пожарное агентство Cal Fire.
Знаменитые винодельни Напы, такие как Chateau Boswell и часть Castello di Amorosa, уже были уничтожены; также были повреждены или разрушены здания на окраинах Санта-Роза, крупнейшего города калифорнийского округа Сонома.
Почти 34 тысячам жителей было приказано эвакуироваться, а еще около 14 тысячам — подготовиться к немедленному отъезду, поскольку «взрывной рост пожара» прожег сухую растительность и труднопроходимую гористую местность.
Было эвакуировано множество жителей Калистога, живописного поселка на вершине долины Напа, известного своими горячими источниками и стартовой площадкой для винных туров.
Сиби Томпсон провела бессонные часы, наблюдая за пламенем вдалеке и складывая вещи в свою машину. Недавно установленные в Калистоге сирены прозвучали уже второй раз за ночь.
«Мы всю ночь могли наблюдать, как бушевало пламя, — рассказала Томпсон. — Единственное, что нам оставалось сделать, это посадить кошек в машину».
Ад угрожает общинам в Напе и соседней Сономе, которые ещё не отошли от разрушительных лесных пожаров в 2017 году, когда погибли 44 человека и были уничтожены тысячи зданий.
«Это будто вторая порция», — сказала Томпсон о повторном разрушении.
28 сентября скорость ветра достигала 88,5 км/ч. Шторм развевал угли, распространяя огни The Glass Fire — «Винного пожара» (англ. glass — бокал).
«[Ветры] ночью стабилизируются, что должно помочь в наших усилиях», — сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Более 1 000 пожарных сражались за то, чтобы взять под контроль пламя в регионе, который «подвергался ударам снова и снова», — сказал Ньюсом, который винит в серьезности недавних пожаров изменения климата.
Сьюзи Филдер сбежала из своего дома на острове Святой Елены в округе Напа в 3:30 утра, после того, как в ее районе раздался сигнал тревоги. Она успела схватить со стены фотографию своих бабушек и дедушек и заранее приготовленную небольшую сумку с предметами первой необходимости.
«Этим утром я думала о том, что делать, если потеряешь все?» — рассказывает Филдер. Вернувшись из убежища в городе Напа незадолго до полудня, она обнаружила, что ее дом покрыт пеплом, обесточен, но невредим.
Ближайшая охваченная пламенем гора Спринг была едва видна из-за дыма, когда Филдер приступила к наведению порядка и уборке еды в морозильную камеру, работающую от генератора.
«Дорожную сумку» с предметами первой необходимости Филдер пока не планирует распаковывать. «Я собираюсь остаться, пока кто-нибудь не постучится в мою дверь и не скажет, что я должна уйти», — говорит жительница.
Калифорния уже несколько месяцев борется с массивными лесными пожарами, вызванными засушливыми условиями, сильными сезонными ветрами и высокими температурами. Ньюсом предупредил, что Калифорния только «сейчас приближается к пику сезона лесных пожаров», поскольку ветры Санта-Ана дуют на юг в сторону Лос-Анджелеса, где ожидается еще одна сильная волна тепла.
Эвакуация осложнилась коронавирусом, который сильно ударил по Голден Стэйт. Отели и жилье в университетах используются как альтернатива массовым приютам.
По данным Cal Fire, в настоящее время горят пять из шести крупнейших лесных пожаров в Калифорнии. Сильные ветры усилили их, в том числе огромный Северный объединённый пожар, из-за которого 27 сентября было приказано провести новую эвакуацию недалеко от города Парадайз — места самого смертоносного современного пожара в Калифорнии в 2018 году.
Еще одно новое возгорание, Zogg Fire, начавшееся 27 сентября, уже охватило 15 000 акров земли и, как ожидается, сольется с Августовским объединённым пожаром с исторической для региона площадью 880 000 акров.
Кейл Кейси, представитель пожарных по борьбе с пожаром, сказал, что ветры ранее уже «уводили» пламя из замкнутых областей.
Узнайте, как пустыня Сахара может вновь стать зеленой.