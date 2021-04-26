Изменение климата сместило ось Земли

В новом исследовании исследователи изучили феномен полярного блуждания, при котором северный и южный магнитные полюса Земли «мигрируют» по планете.
Считается, что это загадочное явление вызвано многими факторами, включая существование огромных аномалий расплавленного железа под поверхностью Земли. Но, по словам ученых, свой вклад вносят и другие процессы, в том числе и изменения климата.
В новом исследовании Дэн и его коллеги изучили, в какой степени изменения во влагозапасах Земли (TWS, terrestrial water storage) за последние десятилетия способствовали увеличению магнитного полярного блуждания за тот же период времени.
По сути, показатель TWS включает в себя изменение уровня воды на Земле в результате таяния ледников по мере потепления, а также изменения, вызываемые откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров. Причина, по которой такие показатели важны, заключается в том, что они влияют на распределение массы на Земле. Потому что если вы имеете дело с вращающимся объектом - будь то юла, игрушка йо-йо или целая планета – его вращение во многом будет зависеть от того, как распределяется его масса.
Хотя полярное блуждание – это естественное явление, которое ученые наблюдают уже более века, в последнее время это движение стремительно ускоряется, наряду с изменением направления северного магнитного полюса с запада на восток, впервые наблюдавшегося в 1990-х годах.
Со временем полюса перемещаются на сотни километров, а это означает необходимость вносить корректировки в Мировую Магнитную Модель, которая лежит в основе навигационных систем – например, GPS.
Расчеты команды были основаны на спутниковых данных миссии NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) и на оценках потери ледников и откачки грунтовых вод. В результате они сделали следующие выводы: с 1980-х годов основной движущей силой дрейфа полюсов было таяние льда.
«Ускорение таяния льда из-за глобального потепления было наиболее вероятной причиной смены направления дрейфа полюсов в 1990-х годах. Другой возможной причиной является изменение TWS в неледниковых регионах из-за изменения климата и неустойчивого потребления подземных вод для орошения и другой антропогенной деятельности», – заключают исследователи.
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