Изменение климата сместило ось Земли

В новом исследовании Дэн и его коллеги изучили, в какой степени изменения во влагозапасах Земли (TWS, terrestrial water storage) за последние десятилетия способствовали увеличению магнитного полярного блуждания за тот же период времени.

По сути, показатель TWS включает в себя изменение уровня воды на Земле в результате таяния ледников по мере потепления, а также изменения, вызываемые откачкой грунтовых вод из подземных резервуаров. Причина, по которой такие показатели важны, заключается в том, что они влияют на распределение массы на Земле. Потому что если вы имеете дело с вращающимся объектом - будь то юла, игрушка йо-йо или целая планета – его вращение во многом будет зависеть от того, как распределяется его масса.

Хотя полярное блуждание – это естественное явление, которое ученые наблюдают уже более века, в последнее время это движение стремительно ускоряется, наряду с изменением направления северного магнитного полюса с запада на восток, впервые наблюдавшегося в 1990-х годах.