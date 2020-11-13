Изобретена новая посуда, которая разлагается всего за 60 дней

Команда из Северо-Восточного университета в США представила коллекцию одноразовой посуды, на разложение которой требуется всего 60 дней. По словам ученых, чашки, коробки для гамбургеров и кофейные стаканчики сделаны из бамбука и сахарного тростника, они нетоксичны и гигиеничны при использовании с едой и жидкостями.
Чжу и ее коллеги считают, что полностью справились с поставленной задачей. Они совместили бамбук и сахарный тростник, чтобы сформировать плотную сеть волокон, из которых можно формовать контейнеры. Наряду с базовыми компонентами они добавили экологически чистый химикат, димер алкилкетена, который помогает коробкам, мискам и чашкам сохранять форму при переноске напитков и влажной пищи.
Всего через 30-45 посуда начинает терять форму, а через 60 дней разлагается. Традиционная пластиковая упаковка, напротив, разрушается сотни лет.
По словам исследователей, новая упаковка не только разрушается быстрее, чем прочие ее конкуренты, но и имеет меньший углеродный след. Согласно их расчетам, их производственный процесс выделяет на 97 процентов меньше CO2, чем процесс производства пластиковых контейнеров, и на 65 процентов меньше CO2, чем процесс изготовления бумажных изделий и биоразлагаемого пластика.
Хотя в последние годы резко возросла обеспокоенность общественности по поводу пластиковых отходов, альтернативы традиционной пластиковой упаковке оказались несовершенными. Картонная и бумажная упаковка быстро отсыревают из-за влажной пищи и жидкостей, а биопластики часто нуждаются в специальных приспособлениях для компостирования для правильного разложения.
Теперь ученые надеются усовершенствовать производственный процесс, чтобы снизить затраты на производство посуды. Они признают, что, хотя новая упаковка дешевле, чем биоразлагаемый пластик, она все же стоит больше, чем традиционные пластиковые стаканчики.
«Трудно запретить людям использовать одноразовые контейнеры, потому что это дешево и удобно. Но я считаю, что одним из хороших решений является использование более экологичных материалов, использование биоразлагаемых материалов для изготовления этих одноразовых контейнеров», — заключает Чжу.
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