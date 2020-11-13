Изобретена новая посуда, которая разлагается всего за 60 дней

Чжу и ее коллеги считают, что полностью справились с поставленной задачей. Они совместили бамбук и сахарный тростник, чтобы сформировать плотную сеть волокон, из которых можно формовать контейнеры. Наряду с базовыми компонентами они добавили экологически чистый химикат, димер алкилкетена, который помогает коробкам, мискам и чашкам сохранять форму при переноске напитков и влажной пищи.

Всего через 30-45 посуда начинает терять форму, а через 60 дней разлагается. Традиционная пластиковая упаковка, напротив, разрушается сотни лет.

По словам исследователей, новая упаковка не только разрушается быстрее, чем прочие ее конкуренты, но и имеет меньший углеродный след. Согласно их расчетам, их производственный процесс выделяет на 97 процентов меньше CO2, чем процесс производства пластиковых контейнеров, и на 65 процентов меньше CO2, чем процесс изготовления бумажных изделий и биоразлагаемого пластика.