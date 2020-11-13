Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Кельты: расцвет и падение
Экология и климат

Изобретена новая посуда, которая разлагается всего за 60 дней

National Geographic Россия
13 ноября 2020
_---.jpg
Фото: Northeastern University
Ученые объявили о крупном прорыве в сфере биоразлагаемой упаковки.

Команда из Северо-Восточного университета в США представила коллекцию одноразовой посуды, на разложение которой требуется всего 60 дней. По словам ученых, чашки, коробки для гамбургеров и кофейные стаканчики сделаны из бамбука и сахарного тростника, они нетоксичны и гигиеничны при использовании с едой и жидкостями.

«Изготовление пищевых контейнеров — сложная задача. Она требует большего, чем просто биоразлагаемость. С одной стороны, нам нужен материал, безопасный для пищевых продуктов; с другой стороны, контейнер должен иметь хорошую механическую прочность во влажном состоянии и быть очень чистым, потому что контейнер будет использоваться для горячего кофе или горячего обеда», — Хунли Чжу, соавтор разработки.

Чжу и ее коллеги считают, что полностью справились с поставленной задачей. Они совместили бамбук и сахарный тростник, чтобы сформировать плотную сеть волокон, из которых можно формовать контейнеры. Наряду с базовыми компонентами они добавили экологически чистый химикат, димер алкилкетена, который помогает коробкам, мискам и чашкам сохранять форму при переноске напитков и влажной пищи.

Всего через 30-45 посуда начинает терять форму, а через 60 дней разлагается. Традиционная пластиковая упаковка, напротив, разрушается сотни лет.

По словам исследователей, новая упаковка не только разрушается быстрее, чем прочие ее конкуренты, но и имеет меньший углеродный след. Согласно их расчетам, их производственный процесс выделяет на 97 процентов меньше CO2, чем процесс производства пластиковых контейнеров, и на 65 процентов меньше CO2, чем процесс изготовления бумажных изделий и биоразлагаемого пластика.

_-.jpg
Стадии разложения новой посуды
Фото: Northeastern University
_--.jpg
Посуда, представленная учеными из Северо-Восточного университета в США
Фото: Northeastern University

Хотя в последние годы резко возросла обеспокоенность общественности по поводу пластиковых отходов, альтернативы традиционной пластиковой упаковке оказались несовершенными. Картонная и бумажная упаковка быстро отсыревают из-за влажной пищи и жидкостей, а биопластики часто нуждаются в специальных приспособлениях для компостирования для правильного разложения.

Теперь ученые надеются усовершенствовать производственный процесс, чтобы снизить затраты на производство посуды. Они признают, что, хотя новая упаковка дешевле, чем биоразлагаемый пластик, она все же стоит больше, чем традиционные пластиковые стаканчики.

«Трудно запретить людям использовать одноразовые контейнеры, потому что это дешево и удобно. Но я считаю, что одним из хороших решений является использование более экологичных материалов, использование биоразлагаемых материалов для изготовления этих одноразовых контейнеров», — заключает Чжу. 

Почитайте о других многообещающих видах экологичной упаковки, которая поможет человечеству сократить пластиковые отходы. 

рекомендации
Дерево

Я хочу на экоотдых в Подмосковье. Куда можно съездить?

Вопросительный знак, вопрос

Кто ты из Медовой долины: тест на знание жизни зверей для наших юных читателей

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – подписывайтесь!