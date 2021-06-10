Израиль стал первым в мире государством, запретившим продажу натурального меха

Индустрия моды в Израиле подверглась серьёзному ограничению: 9 июня была подписана поправка к положению о защите диких животных, согласно которой в государстве будет запрещена торговля натуральным мехом. Проект поддержали 86% проголосовавших израильтян.

Распоряжение министерства вступит в силу спустя 6 месяцев, в декабре 2021 года. Израиль прекратит выдавать лицензии на продажу меха диких животных и изделий из него, а также запретит импорт этих изделий. Ответственность за соблюдение правил нового законопроекта будет возложена на Управление природы и парков Израиля.

Организация по защите прав животных PETA уже назвала этот шаг «исторической победой», написав, что данный проект «защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства из-за их шкуры»: