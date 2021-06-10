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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Экология и климат

Израиль стал первым в мире государством, запретившим продажу натурального меха

Михаил Сысоев
10 июня 2021
Николай Гернет
Песец из Национального парка «Русская Арктика»
Фото: Николай Гернет
Несмотря на ряд исключений, этот шаг уже можно назвать победой в защите прав животных.

Индустрия моды в Израиле подверглась серьёзному ограничению: 9 июня была подписана поправка к положению о защите диких животных, согласно которой в государстве будет запрещена торговля натуральным мехом. Проект поддержали 86% проголосовавших израильтян.

Распоряжение министерства вступит в силу спустя 6 месяцев, в декабре 2021 года. Израиль прекратит выдавать лицензии на продажу меха диких животных и изделий из него, а также запретит импорт этих изделий. Ответственность за соблюдение правил нового законопроекта будет возложена на Управление природы и парков Израиля.

Организация по защите прав животных PETA уже назвала этот шаг «исторической победой», написав, что данный проект «защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства из-за их шкуры»:

Максимальный штраф за нарушение закона составит 75 тысяч шекелей (почти ₽1,7 млн) или 1 год лишения свободы.

У поправки есть ряд исключений: продажа меха будет разрешена для научных исследований, образовательных или религиозных целей. Последнее обосновано тем, что во многих хасидских общинах носят штраймл — чёрную бархатную ермолку, отороченную тёмным мехом соболя или куницы, или другие меховые элементы одежды.

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Wikimedia Commons Хасид в штраймле

Первый в мире запрет на продажу изделий из натурального меха был введён в американском штате Калифорния в 2019 году; также запрет действителен в бразильском городе Сан-Паулу.

При подготовке новых поправок в 2020 году министр по охране окружающей среды Гила Гамлиэль заявила: «Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет им неописуемые страдания. Использование кожи и меха диких животных в индустрии моды аморально и, безусловно, не является необходимостью. Подписание поправки сделает израильский рынок моды более экологичным и гораздо более доброжелательным к животным».

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Гила Гамлиэль

Министр по охране окружающей среды Израиля

«В столь жаркой стране, как Израиль, нет никакого оправдания применению натурального меха, выполняющего единственную функцию — символа социальной принадлежности богачей. Не говоря уже о том, что в XXI веке существует огромный выбор синтетических альтернатив, согревающих ничем не хуже животного меха».

Израиль оставил возможность получения индивидуальных разрешений на ввоз и вывоз меховых изделий, полученных по наследству.

На карте ниже разными цветами отмечена легальность убийства животных ради меха. Красный означает, что убийство животных ради меха незаконно; оранжевый – частично незаконно (некоторые животные исключены); жёлтый – законно, но импорт или продажа меха являются незаконными; зелёный – законно, но строгие правила борьбы с жестокостью в отношении животных делают зверофермы нерентабельными.

Синий цвет означает, что убийство животных ради меха законно и развито, а касательно серых зон данных нет.

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Wikimedia Commons

Посмотрите, как утконосы щеголяют светящимся мехом.

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