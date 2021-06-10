Израиль стал первым в мире государством, запретившим продажу натурального меха
Индустрия моды в Израиле подверглась серьёзному ограничению: 9 июня была подписана поправка к положению о защите диких животных, согласно которой в государстве будет запрещена торговля натуральным мехом. Проект поддержали 86% проголосовавших израильтян.
Распоряжение министерства вступит в силу спустя 6 месяцев, в декабре 2021 года. Израиль прекратит выдавать лицензии на продажу меха диких животных и изделий из него, а также запретит импорт этих изделий. Ответственность за соблюдение правил нового законопроекта будет возложена на Управление природы и парков Израиля.
Организация по защите прав животных PETA уже назвала этот шаг «исторической победой», написав, что данный проект «защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства из-за их шкуры»:
IT'S OFFICIAL: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!— PETA (@peta) June 9, 2021
This historic victory will protect countless foxes, minks, rabbits, and other animals from being violently killed for their skin. https://t.co/S9T5I5jfIP pic.twitter.com/K6HBWq4NSC
Максимальный штраф за нарушение закона составит 75 тысяч шекелей (почти ₽1,7 млн) или 1 год лишения свободы.
У поправки есть ряд исключений: продажа меха будет разрешена для научных исследований, образовательных или религиозных целей. Последнее обосновано тем, что во многих хасидских общинах носят штраймл — чёрную бархатную ермолку, отороченную тёмным мехом соболя или куницы, или другие меховые элементы одежды.
Первый в мире запрет на продажу изделий из натурального меха был введён в американском штате Калифорния в 2019 году; также запрет действителен в бразильском городе Сан-Паулу.
При подготовке новых поправок в 2020 году министр по охране окружающей среды Гила Гамлиэль заявила: «Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет им неописуемые страдания. Использование кожи и меха диких животных в индустрии моды аморально и, безусловно, не является необходимостью. Подписание поправки сделает израильский рынок моды более экологичным и гораздо более доброжелательным к животным».
Израиль оставил возможность получения индивидуальных разрешений на ввоз и вывоз меховых изделий, полученных по наследству.
На карте ниже разными цветами отмечена легальность убийства животных ради меха. Красный означает, что убийство животных ради меха незаконно; оранжевый – частично незаконно (некоторые животные исключены); жёлтый – законно, но импорт или продажа меха являются незаконными; зелёный – законно, но строгие правила борьбы с жестокостью в отношении животных делают зверофермы нерентабельными.
Синий цвет означает, что убийство животных ради меха законно и развито, а касательно серых зон данных нет.
Посмотрите, как утконосы щеголяют светящимся мехом.