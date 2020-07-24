К 2040 году в окружающей среде будет находиться больше миллиарда тонн пластиковых отходов
Чтобы количественно оценить уровень пластикового загрязнения, исследователи из Университета Лидса изучили показатели производства, использования и утилизации пластмассы по всему миру. Затем команда создала модель для прогнозирования будущего пластикового загрязнения.
Согласно самому вероятному сценарию, основанному на текущей тенденции увеличения производства пластмассы и отсутствия значительных изменений в объеме повторного использования и переработки этого материала, к 2040 году в окружающей среде по всей планете будет содержаться 1,3 миллиарда тонн пластиковых отходов.
Сценарий предполагает, что в океане будет находиться 600 миллионов тонн пластика, что эквивалентно весу трех миллионов синих китов.
Скорректировав свою модель, исследователи показали, что для сокращения пластикового загрязнения необходимо комплексное вмешательство, включающее увеличение уровня переработки, сокращение производства и замена пластика другими доступными материалами.
Однако, даже если все возможные меры будут предприняты, в ближайшие два десятилетия в окружающую среду попадет 710 миллионов тонн пластиковых отходов.
Эксперты предлагают перенаправить сотни миллиардов долларов инвестиций в производство альтернативных материалов, перерабатывающие предприятия и расширение сбора отходов в развивающихся странах.
По оценкам ученых, сегодня пластик является третьим по массе искусственным материалом на планете после стали и бетона. Общая масса пластмасс, произведенных с начала 1950-х годов, оценивается в 8300 миллионов тонн.