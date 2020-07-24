К 2040 году в окружающей среде будет находиться больше миллиарда тонн пластиковых отходов

Чтобы количественно оценить уровень пластикового загрязнения, исследователи из Университета Лидса изучили показатели производства, использования и утилизации пластмассы по всему миру. Затем команда создала модель для прогнозирования будущего пластикового загрязнения.

Согласно самому вероятному сценарию, основанному на текущей тенденции увеличения производства пластмассы и отсутствия значительных изменений в объеме повторного использования и переработки этого материала, к 2040 году в окружающей среде по всей планете будет содержаться 1,3 миллиарда тонн пластиковых отходов.

Сценарий предполагает, что в океане будет находиться 600 миллионов тонн пластика, что эквивалентно весу трех миллионов синих китов.