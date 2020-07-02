К 2100 году температура в 40 °С может стать нормой в Великобритании

Климатические модели показали, что повышенные выбросы в атмосферу парниковых газов увеличивают вероятность роста температуры выше +35 °C. Наибольшим образом это проявится в юго-восточной части страны, где такая жара к 2100 году будет каждое лето, а не каждые пять лет, как сейчас. На севере страны тоже ожидается повышение температуры до +30 °C раз в десять лет.

В настоящее время температура под +40°C в Британии бывает раз в 300 лет. Однако с начала XXII века такая аномальная жара станет более частным явлением — каждые 15 лет при умеренном сценарии и каждые 3,5 года — в случае, если эмиссия будет высокой, отмечают исследователи.

Авторы работы также отмечают, что экстремальные температуры опасны для пожилых людей, которые особенно уязвимы к воздействиям погоды. По словам соавтора исследования, Питера Стотта, «к этому следует относиться очень серьезно, потому что дома по уходу за пожилыми и просто жилые дома не обязательно адаптированы к таким температурам».

По оценкам исследователей, если Великобритания и весь остальной мир сократит выбросы углерода в соответствии с Парижским климатическим соглашением, то вероятность экстремальных температур значительно уменьшится.

Текущий температурный рекорд для Великобритании составляет 38,7 °C, его зафиксировали в Кембридже в июне 2019 года.

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