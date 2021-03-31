Качество воды под контролем: дети из школы Wunderpark вступили в «Речной дозор»
Водные ресурсы на Земле распределяются крайне неравномерно: большая часть населения проживает на преимущественно засушливой части планеты. По данным ООН, дефицит водных ресурсов затрагивает огромное количество людей в мире. В условиях современных технологий и передовых инноваций у более 2,1 миллиарда человек на нашей планете нет доступа к чистой питьевой воде, об этом говорят данные доклада ЮНЕСКО за прошлый год.
Давно пора признать: если мы хотим хотя бы немного улучшить ситуацию, действовать нужно уже сейчас – и расширять деятельность по сохранению воды в будущем. Международная школа Wunderpark на Новой Риге поставила перед собой амбициозную цель – воспитать новое поколение (хотя бы в пределах своих классов), которое будет знать о важности сохранения водных ресурсов и жизненной (в прямом смысле) необходимости чистой пресной воды. Такое стремление дало старт новому экологическому проекту, организованному в школе вместе с национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».
Началось все с теории – онлайн-лекции для школьников Wunderpark и их родителей от гидролога и кандидата географических наук Марии Сидоровой. Мария – доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ. Она доступно рассказала о том, как важно снизить водоемкость производства и что каждый из нас способен внести свой вклад в сохранение воды. А вот наши лайфхаки по тому, как лучше всего использовать водные ресурсы экологично.
А во Всемирный день воды, 22 марта, Мария Сидорова лично посетила школу, чтобы провести праздник познавательно – там ребята под ее руководством приступили к практике в деле сохранения и анализа водных ресурсов. Например, они провели настоящий анализ воды: две пробы были взяты из протекающей неподалеку от школы реки Истры – выше и ниже по течению. Ни один из показателей (железо, нитраты и т.д.) не превысил предельно допустимые нормы, а снижение жесткости и минерализации явно указали на начало весеннего половодья.
Но это не единственная (и не одноразовая) акция. Инициативная группа школьников из Wunderpark теперь стала частью молодежного движения «Речной дозор», созданного некоммерческим фондом «Без рек как без рук». Дети будут регулярно проводить анализ воды из реки Истры – так что жители Павловской слободы могут быть спокойны за качество воды в реке и всегда смогут посмотреть результаты анализа на сайте фонда. Если показатели будут тревожными, фонд сможет инициировать проверку и выявить источник загрязнения.
«Речной дозор» таким образом достигает сразу двух целей: с одной стороны, проводит просвещение в вопросах экологии, а с другой – привлекает молодых активистов со всей России осуществлять настоящий общественный экологический контроль.
Вот что рассказывает гидролог Мария Сидорова о проекте и планах новых речных дозорных:
«Этот приток Истры — вместе с расположенным на нем Истринским водохранилищем — важная часть системы водоснабжения столицы. Меж тем, на берегах Истры расположено множество поселков, домов отдыха, промышленных предприятий, а гидрологический пост — один на много десятков километров (в Павловской Слободе) и анализ качества воды там проводится достаточно редко. Вот и получается, что наблюдения ребят из «Речного Дозора» окажутся действенным подспорьем Росгидромету.
Ученики Wunderpark будут регулярно делать заборы воды, анализировать показатели — и тем самым помогут лучше оценить состояние реки и его изменения в течение года, отследить возможные повышения концентраций некоторых загрязняющих веществ при выбросах и изучить естественные сезонные колебания качества воды.
В рамках «Речного Дозора» будет проводиться анализ таких показателей, как общая минерализация, рН, общая жесткость, щелочность, содержание железа, а также количество биогенных веществ (нитриты, нитраты, аммоний-ион и фосфатов). Первый анализ проб показал, что предельно допустимые концентрации не превышены ни по одному из показателей, общая минерализация 220-230 мг/л, то есть пока Истра подтверждает свой статус одной и наиболее чистых рек Московской области».
Но не стоит думать, что школьники интересуются исключительно качеством воды и тем, как ее лучше сохранить. В Wunderpark и раньше запускали много других инициатив, которые воспитывают экологичное отношение к окружающей среде. Например, ученики стали инициаторами установки контейнеров по сбору макулатуры – самое место для исписанных черновиков, а еще в школе проходил сбор использованных батареек и пластиковых крышек (кстати, тут мы рассказываем, где еще можно такие крышечки сдать с пользой для себя и других).
Посмотрите на арт-проект из пластика, принесенного морским прибоем.