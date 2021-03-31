Качество воды под контролем: дети из школы Wunderpark вступили в «Речной дозор»

А во Всемирный день воды, 22 марта, Мария Сидорова лично посетила школу, чтобы провести праздник познавательно – там ребята под ее руководством приступили к практике в деле сохранения и анализа водных ресурсов. Например, они провели настоящий анализ воды: две пробы были взяты из протекающей неподалеку от школы реки Истры – выше и ниже по течению. Ни один из показателей (железо, нитраты и т.д.) не превысил предельно допустимые нормы, а снижение жесткости и минерализации явно указали на начало весеннего половодья.

Но это не единственная (и не одноразовая) акция. Инициативная группа школьников из Wunderpark теперь стала частью молодежного движения «Речной дозор», созданного некоммерческим фондом «Без рек как без рук». Дети будут регулярно проводить анализ воды из реки Истры – так что жители Павловской слободы могут быть спокойны за качество воды в реке и всегда смогут посмотреть результаты анализа на сайте фонда. Если показатели будут тревожными, фонд сможет инициировать проверку и выявить источник загрязнения.

«Речной дозор» таким образом достигает сразу двух целей: с одной стороны, проводит просвещение в вопросах экологии, а с другой – привлекает молодых активистов со всей России осуществлять настоящий общественный экологический контроль.