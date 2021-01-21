Как изменение климата влияет на крупнейшие озера планеты

Данные дистанционного зондирования за 16 лет показывают, что в крупнейших пресноводных озерах Земли изменение климата влияет на тенденции фиксации углерода.

Финансируемое NASA исследование одиннадцати крупнейших пресноводных озер в мире сочетало полевые и спутниковые наблюдения, чтобы дать новое понимание того, как большие водоемы удерживают углерод, а также как меняющийся климат взаимодействует с озерами.

Ученые из Мичиганского технологического исследовательского института (MTRI) изучили пять Великих озер на границе США и Канады, три Великих африканских озера (Танганьика, Виктория и Ньяса), озеро Байкал в России и озера Большое Медвежье и Большое Невольничье в Канаде.

Эти 11 озер содержат более 50% поверхностных пресных вод планеты, на которые полагаются миллионы людей и бесчисленное множество других существ, что подчеркивает важность понимания того, как они меняются под воздействием изменения климата и других факторов.

В двух канадских озерах и озере Танганьика произошли самые большие изменения в первичной продуктивности — росте водорослей в водоеме. Колебания продуктивности указывают на большие изменения в экосистемах озер.