Какие лекарства в опасных концентрациях загрязняют реки?

Чаще всего в воде встречаются карбамазепин, метформин и кофеин.

Крупнейшие реки мира, в том числе лондонская Темза и бразильская Амазонка, оказались загрязнены токсичными концентрациями лекарственных препаратов. К таким выводам пришли специалисты Йоркского университета (Великобритания).

Ученые проанализировали образцы, взятые из 258 крупных рек в 104 странах мира, чтобы оценить, как 471 миллион человек влияет на окружающую среду в 137 географических регионах. При этом реки в 36 странах на загрязнение лекарственными препаратами проверялись впервые. Всего эксперты обнаружили в речной воде концентрации 61 фармацевтического соединения.

Наиболее высокие концентрации лекарств оказались в реках Африки южнее Сахары, Южной Азии и Южной Америке. Все эти регионы отличает низкий и средний уровень дохода населения, а также слабо развитая инфраструктура по очистке сточных вод и переработке отходов. Чаще всего в речной воде встречались такие соединения, как карбамазепин, метформин и кофеин — их нашли более чем в половине анализов.

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Примерно в четверти мест, откуда ученые брали пробы воды, концентрация как минимум одного фармсоединения превышала уровень, который безопасен для водных организмов. Кроме того, она могла повлиять на развитие форм микробов, устойчивых к лекарствам. Как отметили авторы исследования, результат их работы наглядно показывает глобальную угрозу фармацевтического загрязнения окружающей среды.

Ранее, в ноябре 2020 года, WWF России объявил о подведении итогов космического мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота, который осуществлялся в период с 15 марта по 15 октября 2020 года в шести регионах Дальнего Востока.

В ходе мониторинга было выявлено 205 случаев загрязнения рек, общая суммарная протяженность пораженных химикатами участков составила 6650 км. Лидером по количеству загрязнений стала Амурская область.