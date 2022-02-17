Какой регион в России признан самым чистым?

По словам главы Росприроднадзора, им оказался Горный Алтай.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала самый чистый регион России. Им оказался Горный Алтай.

«Там есть всего один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, будет абсолютно чистый регион», — сказала она.

В таком случае, отметила Радионова, в республике останется только одна экологическая проблема — сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования.

Мы нашли несколько снимков Горного Алтая на нашем фотохостинге и делимся красотой этого региона с вами:

Фото: Светлана Казина

А самые грязные регионы? Самыми грязными регионами страны, по словам главы Росприроднадзора, оказались Красноярский край с Норильском, Череповец (Вологодская область) и Новокузнецк (Кемеровская область). Как пояснила Радионова, при оценке уровня загрязнения отдельно рассматривались воздух, вода и почва.

«Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах —Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллионов тонн в год (11% выбросов по России) или 30 тысяч вагонов. В Череповце уровень выбросов в атмосферу — 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку Новокузнецк — 278 тысяч тонн (1,6%)", — отметила Cветлана Радионова.

В мае 2020 года на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах была превышена в десятки тысяч раз.