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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Экология и климат

Какой регион в России признан самым чистым?

National Geographic Россия

Фото: Нина Слащилина

Фото: Нина Слащилина

По словам главы Росприроднадзора, им оказался Горный Алтай.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала самый чистый регион России. Им оказался Горный Алтай. 

«Там есть всего один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, будет абсолютно чистый регион», — сказала она.

В таком случае, отметила Радионова, в республике останется только одна экологическая проблема — сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования.

Мы нашли несколько снимков Горного Алтая на нашем фотохостинге и делимся красотой этого региона с вами: 

Фото: Светлана Казина
Фото: Василий Яковлев
Фото: Юрий Столыпин
Фото: Надежда Демкина
Фото: Любовь Фурс

Фото: Светлана Казина

А самые грязные регионы?

Самыми грязными регионами страны, по словам главы Росприроднадзора, оказались Красноярский край с Норильском, Череповец (Вологодская область) и Новокузнецк (Кемеровская область). Как пояснила Радионова, при оценке уровня загрязнения отдельно рассматривались воздух, вода и почва.

«Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах —Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллионов тонн в год (11% выбросов по России) или 30 тысяч вагонов. В Череповце уровень выбросов в атмосферу — 280 тысяч тонн (1,7% выбросов по России). Замыкает тройку Новокузнецк — 278 тысяч тонн (1,6%)", — отметила Cветлана Радионова.

В мае 2020 года на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов. 

Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах была превышена в десятки тысяч раз.

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