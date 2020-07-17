Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Экология и климат

Карантин помог очистить воздух самой загрязненной страны мира, Индии

Михаил Сысоев
17 июля 2020
Дели
Храмовый комплекс Акшардхам, Дели (Индия)
Фото: Ninara / flickr.com
Концентрация вредных частиц в воздухе Дели уменьшилась на 54%.

В недавнем исследовании, опубликованном организацией Sustainable Cities and Society, эксперты из Университета Суррея в Англии изучили уровни вредных тонкодисперсных частиц (PM2.5) размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм в пяти индийских городах — Ченнаи, Дели, Хайдарабаде, Калькутте и Мумбаи — с начала карантина 11 мая 2020 года. 

Группа проанализировала распределение PM2.5 и сравнила свою информацию с данными других городов со всего мира. Они также исследовали потенциальные факторы, влияющие на различия между расходящимися изменениями концентрации в разных городах, а также на нагрузки аэрозолей в региональном масштабе. Также данные были проанализированы в сравнении с аналогичными периодами предыдущих пяти лет. 

Результаты показали, что карантинные меры уменьшили концентрацию вредных частиц во всех пяти городах: начиная со снижения в 10% в Мумбаи до снижения в 54% ​​в Дели. Было обнаружено, что это уменьшение PM2,5 сопоставимы с сокращениями вредных тонкодисперсных частиц в других городах мира, таких как Вена (60%) и Шанхай (42%).

«Хотя сокращение загрязнения PM2,5 может не вызывать удивления, размер этого сокращения должен заставить нас всех обратить внимание на то воздействие, которое мы оказываем на планету. Это возможность для всех нас обсудить и обсудить, как должна выглядеть «новая норма», особенно когда речь идет о качестве воздуха, которым мы дышим», — Прашант Кумар, соавтор исследования.

Согласно данным Greenpeace и AirVisual за 2019 год, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.

Узнайте, почему на Урале текут кислотные реки.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!