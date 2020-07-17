Карантин помог очистить воздух самой загрязненной страны мира, Индии

В недавнем исследовании, опубликованном организацией Sustainable Cities and Society, эксперты из Университета Суррея в Англии изучили уровни вредных тонкодисперсных частиц (PM2.5) размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм в пяти индийских городах — Ченнаи, Дели, Хайдарабаде, Калькутте и Мумбаи — с начала карантина 11 мая 2020 года.

Группа проанализировала распределение PM2.5 и сравнила свою информацию с данными других городов со всего мира. Они также исследовали потенциальные факторы, влияющие на различия между расходящимися изменениями концентрации в разных городах, а также на нагрузки аэрозолей в региональном масштабе. Также данные были проанализированы в сравнении с аналогичными периодами предыдущих пяти лет.

Результаты показали, что карантинные меры уменьшили концентрацию вредных частиц во всех пяти городах: начиная со снижения в 10% в Мумбаи до снижения в 54% ​​в Дели. Было обнаружено, что это уменьшение PM2,5 сопоставимы с сокращениями вредных тонкодисперсных частиц в других городах мира, таких как Вена (60%) и Шанхай (42%).