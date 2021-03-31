Карты Google начнут вести водителей по экологичным маршрутам

Представители компании сообщили, что карты Google будут рекомендовать водителям поездки с наименьшим углеродным следом, используя данные о трафике и уклонах дороги. Эта функция сначала будет запущена в США в конце 2021 года.

Новая функция является частью обязательства компании по борьбе с изменением климата.

При запуске в приложении Google Maps маршрут по умолчанию будет экологичным вариантом, если пользователь не откажется от него. Если альтернативный маршрут будет значительно быстрее, Google предложит варианты и позволит пользователям сравнить предполагаемые выбросы.