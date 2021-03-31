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Экология и климат

Карты Google начнут вести водителей по экологичным маршрутам

National Geographic Россия
31 марта 2021
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Фото: pixabay.com
Тестовая система будет запущена в США уже в этом году.

Представители компании сообщили, что карты Google будут рекомендовать водителям поездки с наименьшим углеродным следом, используя данные о трафике и уклонах дороги. Эта функция сначала будет запущена в США в конце 2021 года.

Новая функция является частью обязательства компании по борьбе с изменением климата.

При запуске в приложении Google Maps маршрут по умолчанию будет экологичным вариантом, если пользователь не откажется от него. Если альтернативный маршрут будет значительно быстрее, Google предложит варианты и позволит пользователям сравнить предполагаемые выбросы.

«Мы видим, что примерно для половины маршрутов мы можем найти вариант более экологичный, с минимальным увеличением затрат времени или вовсе без него», — Рассел Дикер, директор по продуктам Google.

В Google заявили, что будут использовать данные о выбросах, основанные на тестировании различных типов автомобилей и типов дорог, опираясь на данные Национальной лаборатории возобновляемой энергии правительства США. 

Дорожные данные учитывают уклоны, сведения о которых получены от собственных автомобилей Street View, а также аэрофотоснимки и спутниковые снимки.

С июня Google начнет предупреждать водителей о проезде через зоны с низким уровнем выбросов, где некоторые транспортные средства ограничены. Такие зоны распространены во многих странах, включая Германию, Францию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

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«От Амстердама до Джакарты в городах по всему миру созданы зоны с низким уровнем выбросов. Они ограничивают использование транспортных средств, загрязняющих окружающую среду, таких как определенные дизельные автомобили или автомобили со специальными наклейками на выбросы.

Чтобы поддержать эти усилия, мы работаем над предупреждениями, которые помогут водителям лучше понять, когда они будут перемещаться через одну из этих зон», — говорится в сообщении Google.

Американский технологический гигант заявляет, что он давно разработал экологически безопасные методы, приносящие пользу окружающей среде, и обещал отказаться от выбросов углерода к 2030 году.

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